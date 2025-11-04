Zorunlu kış lastiği uygulaması | 2025 Kış lastiği ne zaman başlıyor, kimler için zorunlu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni düzenleme ile kış lastiği uygulamasının tarihleri değiştirildi. Kış lastiği artık 1 Aralık yerine 15 Kasım ’da başlayacak ve 15 Nisan ’da sona erecek. Bu değişiklikle birlikte zorunlu uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıktı. Vatandaşlar, “Kış lastiği kimler için zorunlu?”, “Cezası ne kadar oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 yılı kış lastiği uygulamasıyla ilgili tüm detaylar…

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Buna göre, ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025 – 15 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, uygulama süresi bir ay öne çekilerek daha uzun bir dönemi kapsayacak. Bu sayede özellikle yüksek kesimlerde yaşanan ani kar yağışı nedeniyle yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dönem Önceki Tarih Yeni Tarih Başlangıç 1 Aralık 15 Kasım Bitiş 1 Nisan 15 Nisan Uygulama süresi 4 Ay 5 Ay

KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Zorunlu kış lastiği uygulaması şehirlerarası karayollarında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerlidir. Özel otomobiller için yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, güvenli sürüş açısından kış lastiği kullanımı şiddetle tavsiye edilir.

Yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici ve tankerler,

Yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüsler,

Şehirlerarası ticari amaçlı kullanılan ticari araçlar,

Valiliklerin gerekli gördüğü durumlarda şehir içi ticari araçlar zorunlu uygulama kapsamına giriyor.

Valilikler, yerel hava koşullarına göre bu tarih aralığını birer ay öne çekme veya uzatma yetkisine de sahip. Bu nedenle sürücülerin, bulundukları ilin valiliği tarafından yapılan duyuruları yakından takip etmeleri gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücülere uygulanacak para cezası da açıklandı. Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, uygulamaya aykırı davranan araç sahiplerine 2025 yılı itibarıyla 5.856 TL ceza kesilecek. Ayrıca, trafikte tespit edilen araçlar gerekli lastik değişikliğini yapana kadar trafikten men edilebilecek.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kış lastikleri, sıcaklığın +7 derecenin altına düştüğü durumlarda standart lastiklere göre çok daha iyi yol tutuşu sağlar. Kış lastiği kullanımı sayesinde fren mesafesi kısalır, kayma riski azalır ve araç kontrolü kolaylaşır. Bu sebeple yalnızca yasal zorunluluk olarak değil, can güvenliği açısından da büyük önem taşır.

KIŞ LASTİĞİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Üzerinde kar tanesi (snowflake) veya M+S (mud and snow) ibaresi bulunan lastikler tercih edilmelidir.

veya ibaresi bulunan lastikler tercih edilmelidir. Lastik diş derinliği en az 4 mm olmalıdır.

Aynı aks üzerinde farklı marka veya desen kullanılmamalıdır.

Aracın yük durumuna göre doğru hava basıncı ayarlanmalıdır.

