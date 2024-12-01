Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Cezası 4 bin 69 lira

1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği takmayan ticari araçlara 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.