Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor: 15 Nisan’a kadar sürecek

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği zorunluluğu, 15 Kasım'da başlayacak.

Türkiye'de şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her yılın 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu bulunuyor.

Daha önce bu zorunluluk, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanırken, bu yıl mevsimsel şartlar dikkate alınarak yapılan değişiklikle bu süre 4 aydan 5 aya çıkarıldı.

İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı, ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenirken, yine valiliklerin bu süreyi öncesinde ve sonrasında birer ay uzatma yetkisi bulunuyor.

KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR YOLA DEVAM EDEMEYECEK

Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.

Öte yandan ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

Zorunluluk sadece ticari araçlar için geçerli olsa da özel araç sahipleri de kış lastiği kullanabiliyor.

Kış lastiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastikler olarak tanımlanıyor.

Kış lastikleri sadece karlı havalarda değil, 7 derecenin altındaki tüm hava şartlarında yol tutuşunu artırarak kazaları önlüyor.