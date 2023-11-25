Zorunlu kış lastiği uygulaması İstanbul'da başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının İstanbul'da bugün başladığını belirterek, "Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara bu yıl 2 bin 568 lira trafik idari para cezası uygulanacak ve sürücülere 10 ceza puanı verilecek" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Aralık-1 Nisan döneminde kış lastiği kullanmanın zorunlu olduğunu hatırlattı.

İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ve sürelere ilişkin düzenlemelerin ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınmak suretiyle ilgili valiliklere bırakıldığını belirten Uraloğlu, bu kapsamda İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bugün başladığını anımsattı. Uraloğlu, "Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara bu yıl 2 bin 568 lira trafik idari para cezası uygulanacak ve sürücülere 10 ceza puanı verilecek" bilgisini paylaştı.

Kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyaran Uraloğlu, "Kış lastiksiz araçlarla lütfen yola çıkmayın. Yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında mutlaka bilgi sahibi olunmalı. Araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatlarını kati suretle bulunduralım. Yolda mahsur kalan araç sahibiyseniz, bulunduğunuz şeridi değiştirmeyin. Olumsuz hava şartlarında yolun sol şeridini özellikle boş bırakalım. Karla mücadele araçlarına fazla yaklaşmayalım, gerekmedikçe sollama yapmayalım" ifadelerini kullandı.