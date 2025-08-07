Zorunlu kıyafet geri geliyor

Yiğit AYDIN

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla geçtiğimiz aralık ayında çıkarılan ve okullarda serbest kıyafeti yasaklayan yönetmelik 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek. Yönetmeliğe göre formaların renk ve tip seçimi okullara bırakılacak. Öğretmen ve okul-aile birliğinin görüşleri alınarak tasarlanacak kıyafetlerin öğrenciler tarafından giyilmesi zorunlu olacak. Zorunlu kıyafetleri giymeyen öğrenciler disiplin cezası alacak.

‘İTAATKAR NESİL ÇABASI’

Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak yeni yönetmeliği Birgün’e değerlendirdi. Uluocak, MEB’in öğrenci kılık kıyafet yönetmeliği en son Aralık 2024’te değiştirdiğini hatırlatarak, "’İlk ve ortaokullarda kılık kıyafet serbesttir’ ve ‘öğrenciler okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz’ ifadeleri yönetmelikten çıkarıldı. Bu şekilde ‘özgürlük’ söylemiyle başlayan bir süreç daha yasaklarla ve tek tipçi bir anlayışla sona ermiş oldu.

Öğrencileri forma giymeye zorlamak ve kılık kıyafet yönetmeliğiyle çeşitli kısıtlamalara gitmek iktidarın tek tip, itaatkar nesil projesinin bir uzantısıdır. Aslında yönetmelikte olmasına rağmen serbest kıyafet uygulamasının hayata tam olarak geçtiğini söylemek de zor. Fiilen forma zorunluluğu olduğu söylenebilir. Bu formalar genel olarak belirli firmalara tarafından üretilip satıldığı için fiyat konusunda alternatifiniz de olmuyor bu da veliler için ekstra bir mali külfet yaratıyor” ifadelerini kullandı.

FARKLI UYGULAMALAR

Türkiye’de yeni eğitim döneminde zorunlu kıyafet uygulaması geri gelirken dünyada ise uygulamalar ülkeden ülkeye farklılaşıyor. Avrupa’da Romanya, İngiltere ve Kosova haricindeki ülkelerde zorunlu okul üniforması uygulaması bulunmuyor. Asya ve Güney Amerika’daki çoğu ülkede ise zorunlu okul üniforması politikası uygulanıyor. Amerika’da üniforma zorunluluğu eyaletten eyalete değişirken çoğu okulda zorunluluk bulunmuyor. Afrika ülkelerinde erişebilen ülkeler zorunlu kıyafet uygulaması uygularken, bazı ülkeler ise kıyafete erişimde zorluk çekildiği için zorunlu kıyafet politikasını uygulayamıyor.