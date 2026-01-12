Zorunlu trafik sigortasında fahiş zam: İstanbul'da fark 38 bin liraya dayandı

Milyonlarca araç sahibini yakından alakadar eden zorunlu trafik sigortasında 2026 yılının ilk ayına dair azami prim rakamları paylaşıldı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından duyurulan verilere göre, Ocak ayı itibarıyla trafiğe çıkmanın maliyeti yeniden şekillendi.

Bilindiği üzere, karayollarına çıkan her aracın yaptırmakla yükümlü olduğu bu sigorta, yaptırılmadığı takdirde hem cezai işlem hem de aracın trafikten menedilmesi gibi ağır sonuçlar doğuruyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE FAHİŞ FİYATLAR

Halk TV'nin derlediği habere göre, Ankara'da ilk defa trafiğe çıkacak olan ve 4’üncü basamakta konumlanan bir şoförün Ocak ayı için ödemesi gereken tutar 14 bin 731 TL olarak kayıtlara geçti.

Kazasız geçen 5 yılın ardından 8’inci basamağa yükselen bir sürücü 7 bin 365 TL ödeme yaparken, sık kaza yapan ve sıfırıncı basamağa gerileyen "riskli" sürücüler için bu rakam 44 bin 192 TL’ye kadar yükseldi.

İzmir’de ise tablo çok farklı değil. 4’üncü basamak bedeli 14 bin 302 TL olurken, hasarsız sürücüler 7 bin 151 TL ile süreci atlatabiliyor. Ancak üst üste kaza yapan bir şoförün cebinden çıkacak meblağ 42 bin 905 TL’yi buluyor.

İSTANBUL’DA MAKAS AÇILDI

Megakent İstanbul’da ise rakamlar korkutucu seviyelere ulaştı. Yeni bir otomobil sahibi olan veya ortalama bir risk grubunda yer alan (4. basamak) şoförler için prim tutarı 15 bin 160 TL oldu. 5 yıllık hasarsızlık indirimi kazanan bir kişi 7 bin 580 TL öderken, "kötü sürücü" kategorisindeki birinin ödeyeceği tutar tam 45 bin 479 TL’ye yükseldi.

Bu durum, aynı şehirde yaşayan iki şoför arasında 37 bin 900 TL gibi fahiş bir fiyat farkı oluştuğunu kanıtlıyor.

TÜKONFED BAŞKANI: ÇOK FAZLA ARTIŞ OLMADI

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu her ay bir ay önceden bir sonraki ayın trafik sigortası priminin kadar artacağını açıklıyor. Bununla ilgili de araç parça bedellerine onarım bedellerine bakıyor. Asgari ücretin artış oranlarına bakıyor. Çünkü bununla ilgili insanların bedeni hasarları ödeniyor. Daha sonra araç fiyatlarına bakıyor. Yani bir çeşit böyle bir istatistiki hesaplamayla bunların artış oranlarına bakıp trafik sigortasında bir artış belirliyor. Ocak ayı için şu anda belirlenen artış oranı %1 bile değil. Bu anlamda dönüp baktığımızda çok fazla bir artış olmadı.”

Bağcı, iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki makasın yüzde 500'e ulaştığına dikkat çekerek şunları ekledi:

“Ocak ayından itibaren özellikle trafik sigortası limitlerinde de artış oldu. Teminat limitlerinde otomobillerde 2026 yılı için maddi hasar 400.000 liraya çıktı. Bedeni hasarda 3.600.000 TL’ye yükseldi. Yaklaşık %33 gibi maddi ve bedeni teminatlarda bir artış oldu. %33 kadar teminatlarda artması buna karşın özellikle asgari ücretin artması hesabına göre de dönüp baktığımızda bugün trafik sigortası artışı çok düşük kaldı diyebiliriz.”

KASKODA GEÇİCİ RAHATLAMA

Sektör temsilcileri kaskoda şirketlerin rekabeti nedeniyle halen bir fiyat avantajı olduğunu belirtiyor. Bazı durumlarda kasko poliçelerinin zorunlu trafik sigortasından bile daha uygun rakamlara geldiği ifade edilirken, yıl içinde kasko fiyatlarında yüzde 30'luk bir artış öngörülüyor.