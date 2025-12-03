Zorunlu trafik sigortasında primler güncellendi: Bazı araçlarda ödeme 290 bin liraya ulaşıyor

Her ay düzenli olarak yayınlanan trafik sigortası azami prim tutarları belli oldu. Aralık ayı prim tutarları Sigorta Bilgi Merkezi tarafından duyuruldu.

Yapılan artışlarla birlikte 1 Ocak 2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortasında önemli düzenlemeler uygulanmaya başlayacak. Trafiğe çıkmak için ödenmesi gereken en düşük prim 15 bin liradan başlarken, bazı araç sahipleri için bu tutar 290 bin liraya kadar yükseliyor.

Açıklanan verilere göre İstanbul’da otomobil almak isteyen bir sürücü, aracını 4’üncü basamaktan sigortalatmak isterse en az 15 bin 60 lira ödeme yapmadan trafiğe çıkamayacak. Trafik sigortası olmadan yola çıkılması halinde ise polis tarafından ceza uygulanacak ve araç trafikten men edilebilecek.

PRİMLER NE KADAR OLDU?

T24'ün haberine göre; trafik sigortası ücretlerinde ortalama yüzde 1’lik artış yapıldı. İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki yüksek riskli içten yanmalı araç sürücüsünün primi 45 bin 181 lira olurken, riskin en düşük olduğu 8’inci basamakta bu tutar 7 bin 530 lira olarak hesaplandı. Böylece riskli sürücü ile en düşük riskli sürücü arasındaki fark yaklaşık yüzde 500’e ulaştı.

Ankara’da sıfırıncı basamaktaki sürücünün primi 43 bin 902 lira, 8’inci basamaktakinin primi ise 7 bin 317 lira olarak belirlendi.

İzmir’de aynı durum için primler sırasıyla 42 bin 623 lira ve 7 bin 104 lira olarak açıklandı.

TAKSİLERDE PRİM ARTIŞI

İstanbul’da ticari taksilerin sıfırıncı basamak trafik sigortası primi 121 bin 397 liraya yükselirken, 8’inci basamakta bu tutar 20 bin 233 lira oldu.

Ankara’da ticari taksi primleri en yüksek 117 bin 961 lira, en düşük ise 19 bin 660 lira olarak duyuruldu. İzmir’de bu rakamlar 114 bin 526 lira ve 19 bin 88 lira olarak kaydedildi.

OTOBÜSLER EN YÜKSEK TUTARDA

İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip bir otobüsün sıfırıncı basamak zorunlu trafik sigortası primi 290 bin 969 liraya çıktı. Aynı aracın 8’inci basamaktaki primi ise 48 bin 495 lira oldu.

FARK YÜZDE 500'E ÇIKIYOR

Kazaya karışmayan üst basamakta yer alan iyi sürücü 7 bin 530 TL öderken, birden fazla kazaya karışan kötü sürücüler 45 bin 181 TL trafik sigortası ödüyor. İyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fark %500 oluyor.