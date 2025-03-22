ZSR iş cinayeti davasında ölen mühendisi suçladılar

Emek Servisi

Balıkesir’in merkez Karesi ilçesinde bulunan mühimmat, madenlerde kullanılmak üzere sivil patlayıcı, av ve spor fişeği üretilen ZSR Patlayıcı Sanayi adlı fabrikada 24 Aralık 2024’te meydana gelen patlamaya ilişkin, haklarında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istene 4 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

11 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin 3’ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A, tutuksuz sanık Murad B, yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıkan sanıkların kimlik tespitleri yapıldı, ardından sanık ifadeleri ile devam edildi.

İddianame kapsamında alınan raporda asli kusurlu bulunan Cem Y, ilgili fabrikada operasyon direktörü olarak sözleşmeli çalıştığını ve herhangi bir şekilde yönetim adına yetkisi bulunmadığını söyledi.

SANIKLAR İFADE VERDİ

Olay tarihinde ilgili birimin yöneticisinin iş cinayetinde yaşamını yitiren Özlem Özçakır olduğunu söyleyen Cem Y, şöyle konuştu: "İlgili alan birçok kez denetimlerden geçmiştir. Son denetim ilgili bakanlık tarafından Ağustos 2024’te yapılmıştır. Bu denetimlerde özellikle orada bulunan mühimmat miktarı ile ilgili bir uygunsuzluk bildirilmemiştir" dedi. Şirket sorumlu müdürü ve İş Güvenliği Müdürlüğüne bağlı uzman olarak görev yapan sanık Serkan B, yapılan denetimlerde tesisle ilgili bir uygunsuzluk bildirilmediğini söyledi. Tutuksuz sanık Murad B. ise fabrikada daha önce mühimmat müdürü olarak görev yaptığını ancak yapılan değişiklikle olaydan önce mühendislik müdürlüğüne geçtiğini söyledi. "Boxer" kapsül biriminin sorumlusunun Özlem Özçakır olduğunu dile getiren sanık, patlama sırasında fabrikada bulunmadığını ifade etti.

DEFALARCA UYARMIŞTI

Sanıklar Özlem Özçakır’ı işaret etse de tanık ifadeleri mühendis Özçakır’ın uyarılarını ortaya koydu. Patlamada yaşamını yitiren Özçakır’ın, patlayıcıların güvenli bir depoya taşınmasını defalarca üst yönetime defalarca talep ettiği ancak patlayıcıların güvenli olmayan bir şekilde istiflendiği iddianamede yer aldı. Tanıklara göre, yönetim önlem almadı.

Özçakır’ın babası Ragıp Özçakır da daha önce BirGün’e konuşmuş, “Kızım işini titizlikle yapan bir kimya mühendisi olarak defalarca tehlikeleri yönetime bildirmiş. Ama yönetim hiçbir önlem almadı, sorumluluklarını yerine getirmedi. Şimdi de suçu kızımın üzerine atmaya çalışıyorlar. Eğer uyarıları dikkate alınsaydı, bu patlama yaşanmazdı” demişti.