ZSR Patlayıcı A.Ş. patlamasında iddianame hazırlandı: Mühendis dinlenseydi kimse ölmeyecekti

Balıkesir’in Karesi ilçesindeki ZSR Patlayıcı A.Ş. fabrikasında 24 Aralık 2024’te meydana gelen patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan iddianamede, yönetim zafiyetleri ve güvenlik önlemlerinin eksikliğinin patlamanın temel nedenleri olduğu vurgulandı. Bilirkişi raporları ve tanık beyanları, facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.

İddianamede, şirket yöneticileri C.Y., S.B. ve M.B.’nin asli kusurlu olduğu, iş güvenliği müdürü H.Y.A.’nın ise tali kusurlu bulunduğu ifade edildi. Savcılık, sanıklar hakkında “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan dava açılmasını talep etti.

UYARILAR DİKKATE ALINMADI

Patlamanın yaşandığı üretim biriminde kimya mühendisi olarak çalışan ve patlamada hayatını kaybeden Özlem Özçakır’ın üretilen patlayıcıların güvenli bir depoya taşınması için üst yönetimden defalarca talepte bulunduğu ortaya çıktı. Ancak bu taleplerin yanıtsız kaldığı ve patlayıcıların güvenli olmayan bir şekilde istiflendiği iddianamede yer aldı. Tanık beyanlarına göre, Özçakır’ın sürekli olarak üretim sahasındaki tehlikelere dikkat çekti, ancak yönetim tarafından herhangi bir önlem alınmadı.

Bilirkişi raporlarında, iş güvenliği müdürü H.Y.A.’nın riskleri tespit etmekte ve işvereni uyarmakta yetersiz kaldığı, operasyon direktörü C.Y.’nin ise bu tehlikeye rağmen üretimi durdurmadığı belirtildi.

KAMERA KAYITLARI EKSİK ÇIKTI

Patlamaya dair güvenlik kameralarının, olaydan saniyeler önce kayıt yapmayı durdurduğu tespit edildi. Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapora göre, kamera görüntülerinin olay anını kaydetmediği ancak patlamanın yaşandığı bölgede ciddi güvenlik açıklarının bulunduğu belirlendi.

GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Patlamanın ardından yapılan bilirkişi incelemeleri, facianın tamamen önlenebilir olduğunu ortaya koydu. Ankara Kriminal Laboratuvarı’nın raporuna göre, üretim biriminde patlayıcıların güvenli şekilde saklanmadığı, fazla miktarda ürünün kontrolsüz biçimde istiflendiği tespit edildi. Bu durumun patlamanın etkisini katladığına dikkat çekildi.

Tanık ifadelerinde, patlamadan birkaç gün önce bazı makinelerde arızalar meydana geldiği ve bunların yalnızca geçici çözümlerle giderildiği belirtildi. Özellikle ebat kontrol makinesinin sigorta atması gibi teknik aksaklıkların yönetim tarafından ciddiye alınmadığı aktarıldı. Bilirkişi raporunda, bu tür küçük görünen teknik sorunların daha büyük felaketlere yol açabileceği vurgulandı.

Patlamada hayatını kaybeden işçilerin aileleri, ihmallerin üstünün örtülmemesi gerektiğini belirterek sorumluların en ağır cezayı almasını talep etti.