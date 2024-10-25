Zübeyir Aydar: Çözüm için şartlar uygun, Öcalan’ın mesajını destekliyoruz

KCK Yürütme Kurulu Üyesi Zübeyir Aydar, “Türkiye’de yeni bir çözüm süreci için şartların uygun olduğunu” söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Aydar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın ilettiği Abdullah Öcalan’ın mesajı için ise “Mesajı destekliyoruz. Biz hareket olarak anlaşmak için, bir siyasal çözüm için elimizden gelen katkıyı her düzeyde sunacağız” yorumunda bulundu.

Aydar, Devlet ile PKK arasında 2009-2011 yılları arasında yürütülen Oslo sürecinde PKK kanadının heyetinde bulundu.

1991 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) Siirt milletvekili seçilen Aydar, daha sonra Demokrasi Partisi’ne (DEP) geçmişti.

Aydar, 1990’larda Türkiye’den ayrılmasından bu yana ise yurtdışında yaşayan Zübeyir Aydar, Zübeyir Aydar, İçişleri Bakanlığı’nın kırmızı liste ile arananlar arasında bulunuyor.

Aydar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mecliste DEM Partililerin elini sıkması ve sonra da yaptığı açıklamalarla ilgili gelişmeleri “Yeni bir dönem” diye tarif etti, “Biz de ilgiyle izliyoruz. Yabana atmıyoruz” diye yorumladı.

Tartışmaların MHP lideri tarafından başlatılmış olmasını, “Önemsiyoruz” sözüyle değerlendiren Aydar, devlet yetkilileri tarafından henüz KCK’ya bir mesaj iletmediğini savunarak şunları söyledi:

“Geçmişte ya yeni bir kanal oluşturulurdu ya da eski kanallardan mesaj gelirdi. Bir kanal da başkan Apo üzerinden geliyordu. O eski kanallar da duruyor ancak bize şu ana kadar hiçbir kanaldan mesaj gelmedi.”

"ÖCALAN'IN MESAJINI ALDIK, DESTEKLİYORUZ"

Aydar, Öcalan'ın "Bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” açıklamasına dair ise “Kısa bir mesaj ama son üç haftadır yaşanan tartışmalar karşısında verilmiş bir mesajdır. Örgüt olarak şunu söyleyeyim. Biz bu mesajı aldık. Mesajı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydar, şöyle konuştu:

“Başkan bu hareketin kurucu lideridir. Çözüm meselelerinde de baş müzakerecidir, bu işi örgütüyle beraber yapar. Şimdi karşımızdaki güç eğer samimiyse bu çağrının gereklerini yerine getirir. Öcalan’a sağlık, güvenlik ve rahat hareket etme olanağının tanınması gerekir. Biz hareket olarak anlaşmak için, bir siyasal çözüm için elimizden gelen katkıyı her düzeyde sunacağız.”

Aydar, bu mesajı yeni bir süreç çağrısı olarak okumak mümkün mü? sorusuna “Hareket bu konuyu diyalog yoluyla çözmek istiyor. Başkan da bu konuda öteden beri tavır sahibidir” cevabını verdi.

"İÇERİDE DE DIŞARIDA DA ŞARTLAR UYGUN"

Aydar, “Yeni bir süreç için şartlar uygun mu?” sorusunu yanıtlarken Orta Doğu’daki son dönemde artan gerilime vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bence uygun. Şu anda Üçüncü Dünya Savaşı ortamından bahsediliyor. Bölgemizde ciddi bir savaş yaşanıyor. Kürtler de bir biçimde taraf oluyor. Sorunların silahla çözümünün ne kadar zorlaştığını görüyoruz. Eğer karşımızdakiler de bunu idrak ettilerse bir devlet aklı harekete geçtiyse Türkiye’nin çıkarı Kürtlerle anlaşmaktan geçer. Kırk yıldır karşılıklı olarak ne kadar çok enerji harcadık. Ne kadar çok insan öldü, ne kadar çok yıkım oldu. Her savaşın bir yerde durması, barışla noktalanması lazım. Bence içeride de ve dışarıda da şartlar uygun. Devletin bu konuda ne yapmak istediği önemli.”

"ÖCALAN İLE ÖRGÜT ARASINDA İLETİŞİM YOK"

Sürecin TBMM'nin de ortak olduğu hukuki bir zeminde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Aydar, "Silahsızlanma, bu tür çatışma çözümlerinde son maddedir. Bunun dünyadaki usulüne göre ele alınması lazım. Devlet Bahçeli bu çağrıyı yapabilir. Ama bizim de söyleyeceklerimiz olur. Neyin karşılığında?” diye konuştu.

Aydar,“Öcalan bu süreçte yer almalı. Sağlık, güvenlik ve hareket etme engelleri kaldırılmalı. Öcalan’ın örgütle bir teması da yok” dedi.

Aydar, “Buradan Öcalan’ın KCK Avrupa veya Kandil ile hiçbir iletişimi olmadığını mı anlıyoruz?” sorusuna ise “Yok, sıfır” cevabını verdi.

"TUSAŞ SALDIRISI SEKTEYE UĞRATMAZ"

PKK tarafından üstlenilen TUSAŞ saldırısına dair de konuşan Aydar, saldırının gelişmeleri sekteye uğratmayacağını savundu.

Aydar, “Eğer karşı taraf samimiyse uğratmaması lazım. Bu tür diyalog süreçleri niye yapılır? Bu saldırıları durdurmak için. Eğer bir çözüm aranıyorsa bir saldırıyla birisi hemen ‘Ben geri çekiliyorum’ derse bu, samimi olmaz” diye konuştu.