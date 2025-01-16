'Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Ali Sunal başrolde

Kartal Tibet’in yönettiği, senaryosunu Atıf Yılmaz’ın kaleme aldığı Zübük filmi 45 yıl sonra aynı isimle yeniden çekilecek.

Filmde; milletvekili 'İbrahim Zübükzade'yi Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal canlandıracak. Filmin yönetmenliğini ise Ezel Akay üstlenecek.

Akay, Bloomberg HT'de yayınlanan "Ali İle Aramızda" programında filmin yeniden çekileceğini açıkladı.

Akay, konuyla ilgili olarak yıllar önce de Ali Sunal’a bu rolü teklif ettiğini ancak ünlü oyuncunun; "Babamın oynadığı rolleri oynayamam" diyerek teklifi reddettiğini anlattı.

ALİ SUNAL BAŞROLDE

Akay, Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın, Zübük’ün yeni versiyonunda başrolü üstlendiğini duyurdu.

Akay, Ali Sunal'ın yıllar önce kendisinin teklifini reddettiğini belirterek bu karara saygı gösterse de zamanla Sunal’ı ikna etmeyi başardığını belirtti.

Yeni proje için heyecanını dile getiren Ezel Akay, "Zübük karakteri, yalnızca bir dönemin değil, bugünün de siyasi ve toplumsal yapısını yansıtan evrensel bir hikâye. Ali Sunal ile bu projeyi gerçekleştirmek beni heyecanlandırıyor" dedi.