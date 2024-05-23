Zülfü Livaneli'den köpekler için çağrı: Kendi ihmallerinin bedelini zavallı hayvanlara ödetmek istiyorlar

Köpekleri "uyutma" adı altında öldürmeyi öngören tasarıya tepkiler sürüyor. Sanatçı, yazar Zülfü Livaneli, "Kamu kurumları yıllar boyunca her gün binlerce köpeği kısırlaştıramaz mıydı?" diye sordu ve "kendi ihmallerininin bedelini zavallı hayvanlara ödetmek istiyorlar" dedi. Livaneli, "Lütfen çağdaş çözümler bulun. Katliam çözüm olamaz" ifadelerini kullandı.

İktidarın "uyutma" adı altında köpek katliamını kapsayan tasarısına tepkiler sürüyor. Sanatçı, yazar Zülfü Livaneli, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada çağdaş çözümler bulunması gerektiğini vurguladı. Livaneli, "Katliam çözüm olamaz" dedi.

Livaneli'nin mesajı şöyle: "Kamu kurumları yıllar boyunca her gün binlerce köpeği kısırlaştıramaz mıydı? Rahatlıkla yapabilirlerdi ama şimdi kendi ihmallerinin bedelini zavallı hayvanlara ödetmek istiyorlar. Köpek katliamından sonra kediler arttı diye kedi katliamı, kediler gidince fare istilası. Lütfen çağdaş çözümler bulun. Katliam çözüm olamaz."