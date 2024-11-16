Zülfü Livaneli: Halk konserlerine çıkan şarkıcıların aldığı ücret insaf ölçülerini aşmamalıdır

Sanatçı Zülfü Livaneli, bugün Oksijen gazetesinde yayınlanan ve belediye konserleriyle ilgili görüşlerinin yer aldığı yazısının bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

“Son günlerde havada uçuşan yüksek konser bedelleri yüzünden bazı belediyeler güç durumda kaldı. Kimileri de işi ‘Bütün Türkiye’de konserler yasaklansın’ diye yazma noktasına kadar götürdü” ifadelerini kullanan Livaneli, “Bu işin makul bir ölçüsü yok mu?” diye sordu ve şöyle devam etti:

“Bu işin makul bir ölçüsü yok mu? Elbette var. Halk konserlerine çıkan şarkıcılar ve müzisyenler belli bir ücret alabilir ama bu miktar insaf ölçülerini aşmamalıdır.”

DAYANIŞMAYI DA HATIRLATTI

Livaneli ardından kendi bakış açısını, geçmişteki konserleri üzerinden anlattı. Bazı konserlere dayanışma gereği ücret alınmadan da çıkılabileceğini vurgulayan sanatçı, “Mesela Murat Karayalçın döneminde Ankara Hipodromunda üst üste yaptığım beş konserden (97 dahil) ve Çankaya’nın düzenlediği Anıttepe konserlerinden hiçbir ücret almamıştım. Elbette insanlar emek karşılığı bir ücret alabilir, hatta almalı da ama dayanışma konseri diye bir şey var. DİSK, Yazarlar Birliği, yazarları anma geceleri, lösemili çocuklar, aşıklar vs. İlk aklıma gelenler” dedi.

“İDEOLOJİK KÖRLÜKLER İNSANLARI NEREYE SÜRÜKLEDİ”

Livaneli sözlerini şöyle noktaladı:

“Yurtiçi ve yurtdışında depremzedelere yardım konserlerden ben değil yabancı sanatçılar bile bir kuruş almadı En az elli konserimi böyle yaptım. Biletli konser gelirlerimi bile pandemi döneminde Aşık Veysel Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına ve işsiz müzisyenlere bağışladım. Bunlarla da övünmedim, iç huzurum için gerekiyordu.

Şimdi hiç konser vermiyor olmama ve bunu açıklamama rağmen ısrarla benim adımı bu işlere karıştıranları hayretle izliyorum. İdeolojik körlükler insanları nereye sürükledi.”