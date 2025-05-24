Zülfü Livaneli: Hukuk aracılığıyla rakipleri tasfiye etmek ülkemize yakışmıyor

Sosyalist Enternasyonal’in rutin olarak düzenlenen Konsey Toplantısı, CHP ev sahipliğinde İstanbul’da devam ediyor. Toplantının bugün gerçekleştirilen ikinci oturumunda Pena Gomez Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Ödüle layık görülen isimlerden biri de yazar ve sanatçı Zülfü Livaneli oldu. Livaneli’ye ödülünü İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez takdim etti.

Ödül töreninin ardından ANKA’ya konuşan Livaneli, şunları söyledi:

“Sosyalist Enternasyonal önemli bir kurum ve Pedro Sanchez İspanyol Başbakanı aynı zamanda Sosyalist Enternasyonel'in de dönem başkanı. Sabah bana açılış konuşması yapma onurunu verdikleri için, bir de bu ödül için çok teşekkür ediyorum. Tabii çok mutlu oldum. Çünkü gönül birliği içinde olduğumuz, düşünce birliği içinde olduğumuz insanlar bütün dünyadan, Latin Amerika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan. Dolayısıyla böyle bir ödül almak ve dünyadaki politik alanda zulüm görenleri hatırlamak, hatırlatmak bakımından, vurgulamak bakımından da çok önemli. Ve başka birçok ödül oldu biliyorsunuz ama bir de Pedro Sanchez'den almak ödülü hoşuma gitti doğrusu. Çünkü mesela Filistin konusunda en doğru tavır takınan Avrupa Başbakanı. Diğerlerinin biliyorsunuz neler yaptıklarını. Ama bu katliama göz yummayan, bunu eleştiren bir başbakan. Dolayısıyla kendisine de teşekkür ederiz. CHP'de iyi bir ağırlama yaptı. Güzel konuşmalar oldu iki gündür. Çok başarılı bir toplantı oldu.”

“HUKUKİ BİR DÜZEN OLMASINI İSTİYORUM”

Livaneli, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin ise şunları söyledi:

“Ben hukukçu bir aileden geliyorum. Babam, dedem, amcalarım... Hukukun kutsal bir şey olduğuna inanırım. Dedem derdi ki hep ‘Hakim peygamber postunda oturur.’ Ben böyle bir disiplinle yetiştim. Ve şu anda da hukukun tam olarak uygulanmasını, yasaların uygulanmasını, hukuki bir düzen olmasını istiyorum ve siyasetin hukuka karışmamasını diliyorum. Türkiye'de maalesef bizim yıllardan beri, on yıllardan beri böyle bir siyasi, hukuk aracılığıyla rakipleri alta almak gibi, bir tasfiye etmek gibi bir görüş var. Bu bizim ülkemize yakışmıyor.”