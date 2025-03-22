Zülfü Livaneli, Saraçhane'de: Ey Özgürlük!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde de yüz binlerce yurttaş Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

Usta sanatçı Zülfü Livaneli de burada şarkılarıyla destek verdi.

Önce Yiğidim Aslanım'ı söyleyen Livaneli, "Ekrem'im aslanım orda yatıyor" şeklinde uyarladı.

O sırada halk da telefonlarıyla ışık gösterisi yaptı.

Livaneli, daha sonra "Ey Özgürlük" şarkısını seslendirdi. Saraçhane'deki halk şarkıya coşkuyla eşlik etti.