Zülfü Livaneli’nin 35 yıllık analizleri kitaplaştı: “Üç Kutuplu Türkiye” raflarda

Türk edebiyatı ve müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Türkiye’nin son otuz yılına dair toplumsal analizlerini “Üç Kutuplu Türkiye” adlı yeni kitabında bir araya getirdi. 1990’lı yıllardan bu yana kaleme aldığı yazılar ve geliştirdiği teorilerden oluşan eser, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dönüşümüne kapsamlı bir bakış sunuyor.

TÜRKİYE’NİN “ÜÇ KUTUPLU” YAPISI ANALİZ EDİLİYOR

Livaneli, kitapta Türkiye’nin klasik sağ-sol ekseninden uzaklaşarak; siyasal İslam, Türk milliyetçiliği ve Kürt hareketi etrafında şekillenen üç ana kutup tarafından belirlendiğini savunuyor. Yazara göre bu yapı yalnızca siyasi rekabeti değil, aynı zamanda derin bir duygusal ayrışmayı da beraberinde getiriyor.

Kitapta, bu dönüşüm somut örnekler ve tarihsel referanslarla ele alınırken, toplumun yönelimleri yalnızca verilerle değil, sezgisel analizlerle de değerlendiriliyor.

KİSSİNGER VE YAŞAR KEMAL DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Eserde, Henry Kissinger ile yapılan görüşmelere ve Ortadoğu’ya dair stratejik değerlendirmelere de yer veriliyor. Ayrıca Yaşar Kemal ile ilgili anekdotlar da kitapta dikkat çeken bölümler arasında bulunuyor.

Livaneli, çözüm olarak ise Anadolu’nun uzlaşma kültürüne, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ve demokratikleşmeye işaret ediyor. Bireysel ve toplumsal hakların tanınması, hukukun üstünlüğü ve insan hakları temelinde bir sistemin gerekliliği vurgulanıyor.

“EN BÜYÜK RİSK DUYGUSAL BÖLÜNME”

Kitabın arka kapağında yer alan değerlendirmede, Türkiye’nin derin bir kutuplaşma yaşadığı ve bunun temel riskinin dini, etnik ve milliyetçi ayrımlar üzerinden şekillenen bir parçalanma olduğu ifade ediliyor.

Livaneli, geçmişte “bölücülük” olarak eleştirilen demokratikleşme ve hak temelli yaklaşımın, aslında daha bütünleşmiş bir toplumun anahtarı olduğunu savunuyor.

“Üç Kutuplu Türkiye”, Livaneli Vakfı tarafından yayımlandı. Eser, yazarın 1990’lı yıllardan itibaren kaleme aldığı köşe yazılarının taranmasıyla Selçuk Avar tarafından yayına hazırlandı ve İnkılâp Kitabevi katkılarıyla okurla buluştu.

336 sayfalık kitabın kapak tasarımı Ali Durmuş Cevlan’a, sayfa tasarımı ise Şenol Alanbay ve Aynur Altınel’e ait.