Zulme karşı alev almış bir çığlık

Zübeyde Seven TURAN

‘O Daha Çocuk’, Aydemir Çimen’in; Flamingolar Döndü mü, Karların Yüzü Kızardı, Boş Topraklarda Ölü ateşler, Umut Deniz Gibiydi romanlarının ardından yayımlanan beşinci romanı. İzan Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini alan kitabı ilk okuduğumda ondan bana geçen har ile dolaştım. Kitaba kurşun kalemle aldığım notlar dışında düşündüklerimi hemen yazıya dökemedim. Aradan hatırı sayılır bir zaman geçtikten sonra kitabı yeniden okudum. Açıkça belirtmeliyim ki sular hâlâ durulmamıştı. Bu kez de kalemimin harıyla yazmaya soyundum.

‘O Daha Çocuk’ romanı Aydemir Çimen’in en oylumlu romanı. Yakın geçmişte yaşanan dahası yaşatılan insanlık dışı acının sızının; insanın insana zulmünün sınırlarını zorlayan olayları zorlanarak, sabrımı sınayarak okudum.

Romanda orta halli, çocuklarına düşkün tipik bir Anadolu ailesi Hatice ve Rıza’nın oğulları; Hüseyin ve on yedi yaşındaki Orhan’ın kimliğinde ülke üzerine kurgulanan acımasız gerçekleri en açık haliyle anlatıyor. 1970’li yıllarda yaşananlar ülkemiz için kurgulanmış faşizmin en acımasız ve kanlı oyunları; sıradan halkın üstünde sahneleniyor yazık ki. Her yerde ve süreçte görüldüğü gibi daha çok öğrenciler arasında sağ sol ve etnik kimlik ayrımcılığı körüklenerek yoksul halk birbirine düşman edilmiştir.

Romanda en çok ilgi çekenlerden biri acılı anaların çocuklarının arkasında dirençle durmalarıdır. En çarpıcı örnek Hatice’nin Ankara’ya gidip teyzesinin kızı Aynur’un evinde polis baskınında her şeyin kırılıp dökülmesine, birbirini izleyen gün görmemiş küfürlere tanıklık etmesinin ardından bile evdekilerin bunları doğal karşılaması karşısındaki şaşkınlığıdır. Ardından Aynur’la birlikte mitinge gidip ününün çıktığınca slogan atması eğitim düzeyi ne olursa olsun analığın verdiği yüreklilik ve gerçeklerle yüzleşirken gösterdiği inançlı duruşu insan olmasının gereğidir.

Bu romanda Aydemir Çimen’in kaleminin daha da ustalaştığını, güçlü betimlemelerle konuyu beslediğini söylemeliyim. Dili arı ve duru, en önemlisi de merak ögesinin tavan yaptığı bir roman okuduğumu dillendirmeliyim.

Yine bu yapıtta Sevgili Çimen 17 yaşındaki kahramanı Orhan’ın kimliğinde yaşı büyütülerek idam edilen 17 yaşındaki Erdal Eren’e de güçlü bir gönderme yapıyor. Ülkenin, zulmün, kan kokusunun içinden geçtiği süreçleri yakından izleyenlerin bunu ayrımsadığını düşünmek istiyorum. Orhan’ın anasının yüreğini ateşlere salan kaygıyla yanındakine: “Kim bilir neler yaptılar, başlarına ne işler açtılar. Cunta bu! Cunta” sözü alev almış bir çığlık değil de nedir.

Bugüne değin okuduğum benzeri yapıtlarda daha çok içeriye alınıp acı çektirilenlerin durumları yazıldı. ‘O Daha Çocuk’ romanında bunlar anlatılmakla birlikte; dışarıdaki ana babaların, eşlerin vb durumları, çektikleri acılar, birbirleriyle nasıl dayanıştıkları da ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Özellikle idamla yargılanan, abisi için rehin alınan 17 yaşındaki Orhan’ın anası Hatice’nin ana karakter olması çok çarpıcı. Eğitimsiz bir ananın bile kitleleri etkileyerek gösterdiği direnç ve oğlunu kurtarma çabaları çok etkileyici. Bu konu hakkında bilinçli olmadığı halde analık duygusunun, içinden taşan insan sevgisinin gücüyle artan bu çaba salt kendileriyle sınırlı kalmayıp kolu kanadı kırılan insanlara da kucağını açması çok önemli. Bir okur olarak kitabı bitirdiğim anda bile onun çığlıkları kulaklarımdaydı.

Sonuç olarak emperyalist güçlerin itmesiyle ülkemde aralıklarla yaşanan, halka yaşatılan acılı ve ağulu dönemlerin unutulması çoklarının işine geliyor. ‘O Daha Çocuk’ romanıyla Aydemir Çimen kendisinden önce yazılanlara eklemlenerek bunun yapılmasının yolunu kesmiş. Böylelikle ülkesine, insanlığa ve ömrüne borcunu ödediğini de yazmasam eksik kalır söz.

Kalemine, bilincine ve emeğine sağlık sevgili Aydemir Çimen!

Ülkemde yazılmayı bekleyen yakından ya da uzaktan tanıklık ettiğimiz nice karanlıkta bırakılan konular ışığa çıkarılmayı bekliyor. Umarım kaleminiz bu denli bileylenmişken sıradakilere de yansır ışığınız…

Kendi adıma, ülkem adına, insanlık adına bin teşekkür ediyorum emeklerinize…