Zulme karşı direniş meşru

HABER MERKEZİ

Savaş, çatışma ve krizlerin eksik olmadığı Ortadoğu’da yaşananlar Emek Partisi’nin (EMEP) Uluslararası Ortadoğu Konferansı’nda masaya yatırıldı. İstanbul’da Birleşik Metal Sendikası Genel Merkezi’ndeki iki günlük konferansın sunumunu yapan Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan’ın emperyalizme ve her türden gericiliğe karşı mücadelenin ortaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Konferansın Fulya Alikoç tarafından yönetilen “Ortadoğu’da güç savaşları, hegemonya mücadeleleri” başlıklı ilk oturumu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Maher Arafat Al-Taher’in konuşmasıyla başladı.

HAMAS’IN SAVAŞI DEĞİL

Al Tahar şöyle konuştu: “Filistin direnişi Hamas ile başlamadı, onlarca yıl önce başladı. Hamas’ın etkisi son yıllarda arttı. 48’den önce de silahlı mücadelesi vardı. Laik ve sol güçler mücadelenin ana aktörleriydi. SSCB dağıldı, sol zayıfladı ve İslami aktörler, akımlar güçlendi. Filistin halkı bir bütün olarak İsrail’e karşı mücadele veriyor, savaşıyor. Ölen on binlerce kişi Hamaslı değildi, kadınlar, çocuklar, gençler. Sol tugaylar önemli mücadele veriyorlar. Emperyalist güçler ve İsrail de bu sol güçleri göstermiyor, göstermek istemiyor. Bunu bir Hamas-İsrail savaşı olarak yansıtmak istiyorlar. Filistin halkı direniş gösteriyor Hamas ana aktör değil.

FHKC bir apartheid devletini kabul etmiyor. İsrail ne ortak devletli çözümü ne de iki devletli çözümü kabul etmiyor. 67 sınırlarında bir çözüme karşılar. Filistin halkını yok etmek istiyorlar. Emperyalistlerin maşası bir devleti kabul etmiyoruz.”

İSRAİL-AMERİKAN SAVAŞ

Al Taher’in ardından konuşan Lübnan kökenli akademisyen Gilbert Achcar Filistin’de yaşananların bir İsrail-Filistin savaşı olmadığını bunun bir Amerikan-İsrail ortak savaşı olduğunu ifade etti. Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Fakültesi’nde (SOAS) Uluslararası İlişkiler Profesörü olan Gilbert Achcar İsrail devleti içindeki aşırı sağa doğru kayışın küresel sağa kayma trendiyle örtüştüğünü anlattı.

ABD’de de böyle bir aşırı sağa kayışın söz konusu olduğunu, bunun Trump ile yükselişe geçtiğini hatırlatan Achcar, ABD Başkanı Joe Biden’ın Trump’ın politikalarını daha geliştirdiğini vurguladı. Achcar, İsrail’deki aşırı sağ ve anaakım siyonist güçlerin Gazze’yi yoketmek amacı üzerinde birleştiğini ve Gazze’nin ve Batı Şeria’nın ilhakı ile Nakba’yı tamamlamak istediğini dile getirdi.

"Bölgede güvenebileceğimiz herhangi bir güç var mı" diye soran Achcar, İran, Rusya, Katar ve Türkiye’nin kendi çıkarları ve bölgedeki nüfuzlarını artırmak için aldıkları pozisyonu anlatarak, "Bu güçlerin hiçbirine güvenemezsiniz. Halk kendi gücüne güvenmelidir. Gücünü Arap İsyanında da gördük. Bunu 2019’daki ikinci dalgada da gördük. 10 Arap ülkesinde ciddi ayaklanmalar yaşandı. Henüz başarılı olmadılar. İhtiyaç duyulan değişim için daha fazla devrime, ayaklanmaya ve isyana gerek var. Bu uzun süreli bir devrim sürecidir. Umut kaynağı budur; Filistin halkı 88’de intifa ile öncüydüler. 2012’deki ayaklanmalar da bu mirası devam ettirmiştir” diye konuştu.