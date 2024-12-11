Zulmeden er ya da geç gider

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde düzenlenen İnsan Hakları Olanlar/Olmayanlar’ sergisi açılışında konuştu.

İmamoğlu, “Şunu bilmek isteriz ki; insan haklarını sistematik şekilde ihlal edenler, kendi halklarına zulmedenler, ayrıştıran sistemler, rejimler, liderler er ya da geç adaletin tecelli etmesine de engel olamazlar” dedi. Suriye’de yaşanan gelişmelere değinen İmamoğlu şöyle konuştu:

“Suriye’de, çok yönlü risklerin, çok yönlü tehditlerin ve ne yazık ki çok dikkatli olmamız ve olunması gereken süreçlerin de eşiğinde olduğumuzu hatırlatmak isterim. Zira, 2011 yılından bu yana, özellikle bazı güçlü olduğunu düşünen devletlerin, Suriyelinin hayatına mal olduğunu hepimize yaşattı.”