Zulmün önünde boyun eğmeyiz

Haber Merkezi

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen kamu emekçilerinin mücadelesi sürüyor. KESK, KHK ile görevlerinden ihraç edilen KESK üyelerinin çalışma hakkının gasbına karşı Adalet Bakanlığı önünde bir araya geldi. Bakanlık önünde yapılan açıklamada Olağanüstü Hal’in (OHAL) üzerinden 8 yıldan fazla bir zaman geçmesine karşın 2 bin 521 KESK’li emekçinin hâlâ görevine iade edilmediğini belirtildi. Açıklamada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, “Son KHK’li üyemiz de tüm haklarını alarak işine dönene kadar mücadelemizi yürüteceğiz. Ne bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe, çürüyen düzene alışacağız ne de zulmün efendileri önünde boyun eğeceğiz” dedi.

YILLARIMIZ ÇALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan haftalar öncesinde randevu talebinde bulunduklarını ifade eden Karagöz, “Ne yazık ki bir cevap almadık. Bu nedenle 8 yıldır bıkmadan, usanmadan, kararlılıkla sürdürdüğümüz adalet arayışımızın bugünkü durağı Adalet Bakanlığı. 8 yıldır yaşadığımız mağduriyeti bir kez daha dile getirmek, elimizden hukuksuz bir şekilde alınan işimizi, haklarımızı geri verin demek için buradayız.” dedi.

Karagöz, “OHAL Komisyonu’nun sadece dosya incelemesi üzerinden verdiği kararlar ile ardından özel yetkili idare mahkemelerinin, istinaf Mahkemeleri ile Danıştay’ın verdiği kararlar ile sekiz yılımız çalınmıştır. Bunun için sendikal hak ve özgürlükler mücadelemize diş bileyen amirlerin, yöneticilerin, gizli tanıkların ifadelerine sarıldılar. Sosyal medya hesaplarımızı didik didik ettiler. Bunları ‘iltisak’, ‘irtibat’ gibi hiçbir hukuk sisteminde yer almayan ucube kavramlarla ilişkilendirerek ihraç gerekçesi diye sundular” ifadelerini kullandı.

“Konfederasyonumuzun, sendikalarımızın yaptığı halka açık basın açıklamalarına, toplantılara katılan yüzlerce üyemiz haklarında açılan soruşturmalar, davalar gerekçe gösterilerek ihraç edildi” diye konuşan Karagöz, “Üstelik bu davalardan çıkan beraat kararları, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararları yok sayıldı. İhraç için hakkında soruşturma açılması, dava açılaması tek başına yeterli sayıldı. Bazı arkadaşlarımız ihraç edilen arkadaşlarına ‘geçmiş olsun’ ziyaretine gittiği için ihraç edildi. En acısı, bir üyemizin ihraç gerekçesi olarak, 104 canımızı bizden koparan 10 Ekim ‘Ankara Gar katliamının yaşandığı mitinge katılanalar arasında yer almak’ gösterildi. Son KHK’li üyemiz de tüm haklarını alarak işine dönene kadar mücadelemizi yürüteceğiz. Ne bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe, çürüyen düzene alışacağız. Ne de zulmün efendileri önünde boyun eğeceğiz” dedi.