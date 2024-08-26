Züppe ne demek? Züppe kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan züppe kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre züppe kelimesinin 2 farklı anlamı bulunuyor. TDK, züppe kelimesinin kökenini Arapça olarak belirtiliyor. Peki züppe ne demek? Züppe kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

ZÜPPE NE DEMEK?

Günümüzde iki farklı anlamda kullanılan züppe sözcüğü giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçan anlamına ve karmaşıklıktan uzak, anlaşılır ve seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen anlamlarına gelmektedir.

ZÜPPE KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Züppe kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni Arapça olan züppe kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçan kişi.

Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen kişi.

Züppe kelimesi Türkçe mi?

Züppe kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni Türkçe olan bir kelimedir. Züppe kelimesinin için cümle içinde örnek kullanımı:

"Tuhaf, züppe bir muhit içine düştüm, diyordu." - Sait Faik Abasıyanık