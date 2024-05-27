Zürih'te BirGün'le dayanışma etkinliği düzenlendi

İsviçre Zürih'te düzenlenen BirGün'le dayanışma etkinliğine çok sayıda BirGün okuru katıldı. BirGün yazarı Bülent Forta'nın konuşmacı olduğu etkinlikte, Türkiye'nin içinden geçtiği süreç ve gazetecilik üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Güncel 27.05.2024 22:15 Giriş: 27.05.2024 22:15

Güncelleme: 27.05.2024 22:28 Kaynak: Haber Merkezi

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