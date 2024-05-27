Zürih'te BirGün'le dayanışma etkinliği düzenlendi
İsviçre Zürih'te düzenlenen BirGün'le dayanışma etkinliğine çok sayıda BirGün okuru katıldı. BirGün yazarı Bülent Forta'nın konuşmacı olduğu etkinlikte, Türkiye'nin içinden geçtiği süreç ve gazetecilik üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
BirGün gazetesiyle dayanışma etkinlikleri, hem yurtiçinde hem yurtdışında sürüyor.
26 Mayıs Pazar günü, İsviçre Zürih'te "BirGün Dayanışma Grubu" tarafından Mozaik'te (Manegg) düzenlenen etkinliğe çok sayıda BirGün okuru katıldı.
BirGün yazarı Bülent Forta'nın konuşmacı olduğu etkinlikte, Türkiye'nin içinden geçtiği süreç ve gazetecilik üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Etkinlikte, BirGün'ün basındaki yeri, AKP-MHP iktidarının ve rejimin krizi gibi konuların yanı sıra toplumsal muhalefet ve sol da masaya yatırıldı.
Forta'nın sunumuna ilgi büyüktü.