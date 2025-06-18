Zürih’te de olsa asla eşit değiliz

İsviçre, dünyanın en zengin, en güvenli ve en yaşanabilir ülkelerinden biri olarak biliniyor. Fakat bu ülkede de kadınlar halen eşit haklara sahip olmak için savaşıyor. Kadın sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen “14 Haziran Feminist Grev”ine bu yıl da on binden fazla kadın ve LGBTİ+ katıldı. Eşitlik ve özgürlük talepleri sokaklara taşındı. Sol Parti’nin İsviçre örgütlenmesi olan Sosyalist Sol’dan (Sozialistische Linke) feminist kadınların davetiyle benim de Zürih’teki grevi izleme şansım oldu.

SORUNLAR AYNI

Sokaklar farklı da olsa dile getirilen sorunlar ortaktı: Sessiz kalınan cinayetler, yok sayılan emek, güvenlikli bir ortamın yokluğu…

Burada da bazı bölgelerde geceleri yalnız yürümekten korkuyor, emeğinin karşılığını alamıyor, yaşamlarının kontrolünü ellerinde tutamıyorlar. Tüm bunlar için direniyor, vazgeçmeyerek, örgütlenerek, yan yana gelerek birbirinden güç alıyor.

Bu yılın ana sloganı, “Do you care? (Umursuyor musunuz)” sorusu oldu.

CİNAYETLER ARTIYOR

Eylemde genç kadınların oranı yüksekti. Ülkede yılın ilk 5 ayında neredeyse her hafta bir kadın cinayeti işlendi. Ancak bu cinayetlerin yeterince tartışılmadığı ve gündeme getirilmediği ifade ediliyor.

Kadınlardan biri cinayetlerin en büyük mesele olduğunu belirterek şu görüşleri paylaştı: İlerici ve eşitlikçi olarak görülen İsviçre’de bile kadınlar için hâlâ çok büyük zorluklar var. Bu yıl, partnerleri tarafından öldürülen çok sayıda kadın oldu. Muhtemelen yılsonunda yeni bir rekor göreceğiz. Hükümetimiz bunu yeterince önemsemiyor, çözümü için kaynak ayırmıyor. Ayrıca çocuk bakımında da yük kadınların omuzunda. Üstelik zaten kısa olan doğum izninin daha da kısaltılması gündemde. İş hayatında da ayrımcılığa uğruyor, eşit ücret almıyoruz.”

Kadın bir üniversite öğrencisi ise uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekiyor: “Sadece İsviçre’dekilerin değil, dünyadaki tüm kadınların daha iyi yaşaması için mücadele etmek istiyorum. Birleştiğimizde çok şey başarabileceğimize inanıyorum. Sınırları aşan bir dayanışmayla büyük bir güç olabiliriz. Feminizm sadece ücret eşitliği değil aynı zamanda antikapitalist, ırkçılık karşıtı ve küresel şiddete karşı bir mücadele olmalı. Gazze’de, Kongo’da, Sudan’da olanlara da ses çıkarmalıyız.”

‘KAHRAMAN’ OLMAYIZ

En çok dile getirilen sorunlardan biri de yaşlı ve engelli bakımında çalışanların yaşadığı ücret eşitsizliği.

Pandemi döneminde ‘kahraman’ ilan edilen sektör çalışanları ellerinde ‘Kahraman olmak istemiyoruz eşitlik istiyoruz’ yazılı dövizlerle yürüdü.

Bir genç kadının sözleri ise kadınların gündelik hayatta yaşadığı korkuyu ve eşitsizlikleri gözler önüne serdi: “İsviçre diğer ülkelere kıyasla daha korunaklı olabilir ama biz hâlâ gece tek başımıza eve yürüyemiyoruz. Kadınlar her yerde, her zaman güven içinde olabilmeli. Bu ataerkil düzeni paramparça edip yakmamız gerekiyor!”

İsviçre Sendikalar Konfederasyonu (SGB), bu yılki greve “Daha fazla eşitlik için geri dönüş yok” sloganıyla destek verdi. SGB’ye göre kadınlar hâlâ erkeklerden ortalama ayda bin 300 frank daha az kazanıyor. Ayrıca her iki kadından biri işyerinde cinsel tacize maruz bırakılıyor. Buna rağmen hükümet, politikalarını geliştirmiyor. Yürüyüş, kadınların ismini “Ni Una Menos (Bir kişi daha eksilmeyeceğiz) Meydanı” olarak ilan ettiği meydanda sona erdi.

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SAAT İŞÇİLERİ ÖNCÜ OLDU

İsviçre’deki feminist grev ilk olarak 1991 yılında gerçekleştirildi. Saat işçisi kadınların genel grev çağrısı ile başladı. Aynı zamanda 1981 yılında Anayasa’ya giren “eşitlik” ilkesinin uygulanmamasına tepki gösteren yaklaşık 500 bin kadın “Artık yeter!” diyerek sokağa çıktı. 28 yıl sonra 2019’da bu eşitsizliklerin hâlâ sürmesi ve yasaların kağıt üzerinde kalması nedeniyle feminist grev tekrar yapılmaya başlandı. Ülkede, kadınlar oy kullanma hakkını 1971’de kazandı. Ev içi şiddete karşı düzenlemeler, kürtaj, doğum izni gibi kadınları ilgilendiren birçok yasa ise uzun bir mücadele sonunda hayata geçebildi. Feminist grev, sadece İsviçre’de değil dünya genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin sembollerinden biri haline geldi. Her yıl göçmen kadınlar, bakım işçileri, öğrenciler ve yaşlı feministler aynı safta buluşuyor. İsviçre sokakları eşitlik sloganlarıyla ve dayanışmanın gücüyle dolup taşıyor.

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BAKIM GREVİNE ÇAĞRI

Zürih Feminist Grev Kolektifi, 14 Haziran 2027 tarihinde ülke çapında gerçekleştirilecek bir “Bakım grevi” için kampanya başlattı. Bildirgede “2027’de çalışmayı bırakacağız ve bakım işi artık yapılmadığında ne olacağını göstereceğiz” denildi.