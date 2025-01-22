Zverev ile Sabalenka yarı finale çıktı

Spor Servisi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev yarı finale çıktı. İlk grand slam zaferini hedefleyen tek erkeklerin dünya 2 numarası Zverev, 12 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul'u 3-1 yendi.

Zverev, Avustralya Açık'ta üçüncü, kariyerinde ise 5. kez grand slam yarı finaline yükseldi. Zverev'in yarı finaldeki rakibi, Novak Djokovic (7)-Carlos Alcaraz (3) eşleşmesinin galibi olacak.

SABALENKA YARI FİNALDE

Tek kadınların dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenerek yarı finale kaldı. Belaruslu raket, üst üste 19. galibiyetini aldığı Avustralya Açık'ta art arda üçüncü kez yarı final bileti elde etti. Sabalenka, yarı finalde 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa ile eşleşti.