Afyon Çimento Sanayı TAŞ, Borsa Sembolu - AFYON, çimento, klinker ve bunlara bağlı ürünlerin üretim, pazarlama ve dağıtımı ile uğraşan Türkiye merkezli bir şirkettir. Şirketin gri, beyaz ve sülfata dayanıklı çimentoları 32,5 ve 42,5 sınıf yığınında 25kg ve 50kg torbalarda satışa sunulmaktadır. Şirketin yıllık klinker üretim kapasitesi 548,000 ton, yıllık öğütme kapasitesi 783,00 ton ve yıllık çimento üretim kapasitesi 650,000 tondur. Şirketin üretimi 4 çimento fabrikasında ve Istanbul Ambarlı'daki öğütme merkezine sağlanır. Afyon Çimento Sanayı TAŞ, İtalyan Italcementi Grubuna bağlı bir şirkettir ve şirket yöneticisi Cimentis Francais'in Türkiyedeki temsilci şirketi Set Grup Holding AŞ'tir.