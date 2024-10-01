Akbank TAŞ, Borsa sembolu - AKBNK, Türkiye merkezli ticari bir bankadır. Şu alanlarda faaliyet göstermektedir : Bireysel bankacılık, Küçük ve Orta boy işletme (KOBİ) bankacılığı, Kurumsal Yatırım ve Özel Bankacılık, ve Hazine. Bireysel bankacılık kapsamında mevduat hesapları, bireysel krediler ve varlık yönetimi gibi perakende hizmetler sunulmaktadır.Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılığı kapsamında büyük, orta ve küçük işletmelere ve ticari müşterilere döviz (DVZ) ve vadeli kredi (VK) olarak nakit yönetim hizmetleri, dış ticaret finansmanı, yatırım için sermaye kredisi finansmanı gibi çözüm ve servisler sunmaktadır.Yatırım Bankacılığı aktiviteleri bağlamında proje finansman kredileri sağlanmaktadır. Özel Bankacılık kapsamında, banka yüksek gelir grubuna hizmet vermektedir. Hazine segmentinde döviz, vadeli kredi, hazine bonosu ve özel sektör bonosu spot ve forward işlemleri yönetilmektedir.