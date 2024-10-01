Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş., eski Alcatel Teletaş Telekomünikasyon Endüstri Ticaret A.Ş., Türkiye merkezli iletişim hizmetleri ve ekipmanı sağlayıcısıdır. Şirket basit telefon hizmeti veya karmaşık multimedya ağları için çözümler sunmaktadır. Portföyünde, sabit, mobil ve yakınsayan genişbant erişiminden metro ve çekirdek optik ağa, üçüncü nesil mobil altyapıya, operatöre ve kurumsal İnternet Protokolü (IP) teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede iletişim ağı oluşturmak için gereken operatör ağlarından kurumsal çözümlere kadar tüm ürün çeşitleri bulunur. Alcatel Teletaş Telekomünikasyon Endüstri Ticaret A.Ş.'nin müşterileri telekomünikasyon operatörleri ve İnternet servis sağlayıcılarının yanı sıra işletmeler ve bireysel tüketicilerdir. Şirketin Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nde ve Azerbaycan'da temsilcilikleri bulunmaktadır. Alcatel-Lucent Grubunun bir parçasıdır.