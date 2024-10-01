Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye merkezli bir savunma elektroniği şirketidir. Çeşitli yazılım, ekipman, sistem, aletler, malzeme ve platformlar ile ilgili elektrik ve elektronik alanlarında proje hazırlama, mühendislik, danışmanlık, servis sağlama, eğitim, taahhüt, inşaat, yayıncılık, ticaret, işletme ve internet hizmetleri için farklı faaliyetler sunar ve yürütür. Elektronik, mikrodalga, elektro-optik, rehberlik, bilgisayar, veri işleme, şifreleme, güvenlik, mekanik, kimya ve ilgili konularda ordu, donanma, hava kuvvetleri ve havacılık uygulamaları bulunur. Haberleşme ve Bilişim Teknolojileri Başkan Yardımcılığı, Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri Başkan Yardımcılığı, Savunma Sistemleri Teknolojileri Başkan Yardımcılığı, Mikroelektronik, Rehberlik ve Elektro-Optik Bölümü Başkan Yardımcılığı yanısıra Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Başkan Yardımcılığı bölümleri altında faaliyet göstermektedir.