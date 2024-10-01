Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, eski adıyla Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı AŞ, Türkiye merkezli bir yatırım ortaklığıdır. Şirketin ana faaliyet alanı iç, dış ve diğer organize tezgah üstü pazarlarda ticareti yapılan altın ve diğer değerli madenlerden oluşan pazar ürünlerinden oluşan bir portföyün ticaretini yapmak olup ilgili düzenlemelerle belirlenen prensip ve kurallar çerçevesinde ortaklıkların sermaye ve yönetimlerini kontrol etmeden hisse alım-satımı yapmaktadır. Şirket portföyü Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali, MetroCity AVM'nin 7. ve 17. katları, Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Havza Şehirlerarası Otobüs terminalinde oluşmaktadır.