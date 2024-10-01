Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Ticaret AŞ, Borsa Sembolu - BJKAS, Beşiktaş JK üyesi Türkiye merkezli bir spor klubüdür.Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi AŞ isimli tamamına sahip olduğu iştirakinin Beşiktaş markalı ürünlerinin üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmaktadır.Diğer iştirakleri ise vize operasyonları, bilet satışları, yurtiçi ve dışı tur organizasyonları alanıyla ilgilenen Beşiktaş Turizm İşletmeleri ve Yatırımları Sanayi AŞ; yayıncılık işiyle ilgilenen Beşiktaş Televizyon Yayıncılık AŞ; ve sigorta aracılığı hizmetleri sağlayan Beşiktaş Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ'dir.32.000 kişilik BJK İnönü Stadyumu, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye aittir.