Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Doğan Holding), medya, enerji, finansal hizmetler, turizm, perakende, imalat ve pazarlama gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları arasındaki faaliyetleri koordine eden ve bu şirketlerle irtibat kuran Türkiye merkezli bir holding şirketidir. Doğan Holding, hidroelektrik santralleri, LPG dağıtımı, petrol arama ve üretimi gibi çeşitli elektrik üretim projelerine de yatırım yapıyor. Basılı yayıncılık ve toplu yayıncılık, çeşitli gazete ve televizyon kanallarından oluşan bir portföy şirketin ana faaliyet alanlarıdır. Şirket'in diğer faaliyet alanları organik gıda üretimi; teller, çubuk uçları ve bilyalı eklemler gibi çelik ve demir ürünlerinin imalatı; tüketici ürünlerinin pazarlanması; özellikle ulaştırma sektörü için tasarlanmış mülk sigortası ve otel yönetimi.