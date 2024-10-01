Türkiye Garanti Bankası AŞ, Borsa sembolu - GARAN, Türkiyedeki banka kurumudur. Şirketin faaliyet alanı: bireysel bankacılık, ticari bankacılık ve yatırım bankacılığı kapsamına almaktadır. Garanti Bankası müşterilere emanet hizmetleri, vadeli ve vadesiz mevduatları, birikmiş deposito hesapları, repoları, açık kredi kullanma imkanları, spot kredileri, döviz endeksli kredileri, tüketici kredileri, araba ve ev kredileri, işletme kredisi, işletme kredisi, iskonto edilmiş senetler, altın kredisi, döviz kredisi, Eximbank kredisi, ihracat önce kredisi, İhracat Kredi Ajansın (İKA) kaplı finansman, garanti mektupları, forfaiting, kira, sigorta, vadeliler, maaş programları, yatırım hesapları (ELMA), çekler, kiralık kasaları, fatura ödeme, veri tahsili ve ödeme emiri hizmetleri sunmaktadır. Garanti Bankası şirket, ticari ve kişisel müşterilere deposito, kredi, kira, faktoring vb hizmetleri sunmaktadır.