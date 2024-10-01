İhlas Holding AŞ(Ihlas) birçok iştiraki ile medya, inşaat, produksiyon ve pazarlama, maden, sağlık ve turizm, ve eğitim gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Türkiye merkezli bir holding şirketidir. Ihlas Medya Holding, şirketin medya faaliyetlerini yürüten televizyon ve radyo yayıncılığı, günlük gazete, magazin yayın işi yapar ve ayrıca haber ajansı işletmektedir. İnşaat sektöründe, otel ve konutun yanısıra konut dışı alanlarda ofise ve okul kampüsleri yapmaktadır. Ihlas Pazarlama, Ihlas markalı ürünlerin satış ağı atacılığıyla pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yürütür. Ihlas'ın üretim bölümünde Ihlas Ev Aletleri, Tarsan, Bisan ve Kristal Cola bulunmaktadır. Eğitim grubu ilk ve orta öğretim okulları işletmektedir. Madencilik Grubu, Ihlas Madencilik aracılığıyla işletme yapıp bazı madenicilik alanlarında araştırma lisansına sahiptir.