Eskiden Koza Davetiye Mağaza İşletmeleri ve İhracat A.Ş. olarak bilinen Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (Koza), ticari baskı sektöründe faaliyet göstermektedir. 2008'de sona eren mali yılda, bakır, kurşun ve çinko madenciliği faaliyetlerini de ekledi. Baskı ürünleri arasında kartpostal, defter, takvim, antetli kağıt, zarf, kartvizit ve kişisel organizatör gibi davetiye ve kırtasiye ürünleri yer almaktadır. Koza, basım ürünlerinin imalatı ve pazarlanması yanında, baskı ekipmanları ticareti ile uğraşmaktadır. Bağlı ortaklıkları arasında Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Bugun Televizyon Radyo ve Prdk. A.S., Yasam Haber Ajansi Ltd. Şti., Keyland Turizm Seyh. ve Tic. A.S ve ATP Havacılık Ticaret A.Ş bulunmaktadır.