Eskiden Metro Ticari ve Mali Yatırımlar AS olarak bilinen Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., bağlı ortaklıklarına yatırım yapan, faaliyetlerini koordine eden ve idari konularda danışılan Türkiye merkezli bir şirkettir. Şirket, iştirakleri vasıtasıyla turizm, gıda işleme, madencilik ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bağlı ortaklıkları arasında Metro Altın Pazarlama ve Döküm Hizmetleri A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş., Vanet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Metro Enerji Pazarlama ve Döviz Hizmetleri A.Ş., Metro Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. ve Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bulunur. Şirket, Kasım 2013'te İstanbul merkezli bir seyahat acentesi olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'yi Galip Öztürk'ten % 96 oranında satın aldı.