Petkim Petrokimya Holding A.Ş., Türkiye merkezli bir petrokimya şirketidir. Ana ürün grupları Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE); Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE); Polivinil klorid (PVC); Polipropilen (PP); Masterbatchler; Olefinler; Lifler ve Aromatikler. Şirket ayrıca kostik soda gibi diğer kimyasalları da üretmektedir. Şirketin ürünleri inşaat, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil, tıp, otomotiv, tarım, boya, deterjan ve kozmetik sektörlerinde kullanılmaktadır. Petkim Petrokimya Holding A.Ş., birincil üretim tesisleri ve bir atık su arıtma ünitesi ve azot ve hava besleme ünitesi dahil olmak üzere yardımcı üniteler ağı işletmektedir. Şirketin ürünleri dünya çapında Avrupa, Amerika, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Uzak Doğu'ya ihraç edilmektedir.