Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Türkiye ve bölge ülkelerinde bir Global Mobil İletişim Sistemi (GSM) ağı kurmak ve işletmekle uğraşmaktadır. Şirketin bölümleri; Turkcell Superonline, Turkcell Satis ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisleri A.Ş.'nin grup çağrı merkezi işlemleri, Turktell Bilişim Hizmetleri, Kule Hizmet ve İşletme İşlemleri A.Ş., Turkcell Ödeme Hizmetleri AS ve Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.S; Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Limited Şirketi, Eastasian Consortium BV, lifecell LLC, UkrTower LLC, LLC Global Bilgi, Turkcell Europe GmbH, Lifetech LLC, Beltower LLC ve Fintur Holdings BV ve diğerinin faaliyetlerini içeren Turkcell International, Türkiye ve Azerbaycan'da eğlence hizmetleri ve Turkcell Global Bilgi ve Turkcell Finansman A.Ş.'nin grup dışı çağrı merkezi işlemleri.