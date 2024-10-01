Türk Hava Yolları AO, Borsa Sembolu - THYAO, Türkiyenin havayolları şirketi olarak müşterilere yolcu ve kargo taşımcılık hizmeti vermektedir. Türk Hava Yolların faaliyetleri hava taşımacılığı (Havacılık), yurtdışı ve yurtiçi uçuşlar ve teknik bakım (Teknik) hizmetleri: uçak tamiri ve bakım onarım hizmetleri, havacılık sektöre teknik ve altyapı desteği hizmetleri, içerilir. Türk Hava Yolların THY Teknik AŞ ve THY Habom AŞ bağlı şirketleri uçak bakım hizmetleri sunmaktadırlar, THY Aydın Cıldır Havalimanı İşletme AŞ ise eğitim ve havalimanı işletme hizmetleri sunmaktadır. Türk Hava Yolları Türkiyenin tüm varışlara, Ortadoğu, Güney Amerika, Asya, Afrika, Avrupa ülkelere havacılık hizmetleri temin etmektedir.