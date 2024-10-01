Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (Vestel), Türkiye merkezli Vestel Grup Şirketlerine mensup, elektronik, dijital teknoloji, dayanıklı ev eşyası ve bilgi teknolojileri alanlarında üretim, pazarlama ve dağıtımı faaliyetleri yürüten bir şirkettir. 3 ana segmentte faaliyet göstermektedir : televizyon ve elektronik; buzdolabı, klima üniteleri, bulaşık makinaları ve fırınlar, ve dijital ürünler. Ürün portföyü likit kristal ekranlı (LCD) televizyon setleri (TV), plasma TV, digital alıcı kutularından oluşur. Firmanın Türkiye'nin Ege Bölgesindeki Manisa ve İzmir şehirleri ile Rusya'nın Vladimir bölgelerinde üretim tesisleri bulunur. Vestel ürünlerinin iç ve dış pazarlama ve dağıtım faaliyetleri Vestel Pazarlama ve Vestel Dış Ticaret tarafından yürütülmektedir. Şirket Collar Holding B.V'nin bir iştirakidir. Eylül 2013 tarihinde, Zorlu Holding AŞ, şirketin %74.81'lik payını satın alarak %2.73'ten %77.54'e çıkartmıştır.