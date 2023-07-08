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Ajans Haberleri

Beylikdüzü
Beylikdüzü'nde lokantada çıkan yangın hasara yol açtı
  • 08.07.2023 16:37
Tekirdağ
Tekirdağ'da 85 göçmen yakalandı
  • 08.07.2023 16:36
Düzce
Düzce'de sağanak taşkınlara neden oldu
  • 08.07.2023 16:02
Kar maskeli saldırıya 1 tutuklama, 2 adli kontrol
Kar maskeli saldırıya 1 tutuklama, 2 adli kontrol
  • 08.07.2023 16:02
Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
  • 08.07.2023 16:01
Kar maskesiyle tüfekli saldırı: 3 yaralı, 1 tutuklama
Kar maskesiyle tüfekli saldırı: 3 yaralı, 1 tutuklama
  • 08.07.2023 15:52
Şile
Şile'de selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı
  • 08.07.2023 15:11
Antalya
Antalya'da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı
  • 08.07.2023 15:11
Meteoroloji
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
  • 08.07.2023 14:47
Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot piyasada doğalgaz fiyatları
  • 08.07.2023 14:42
Bodrum
Bodrum'da iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
  • 08.07.2023 14:36
Fenerbahçe yeni sezon hazırlık turnuvası için Rusya
Fenerbahçe yeni sezon hazırlık turnuvası için Rusya'ya gitti
  • 08.07.2023 14:36
Amasya
Amasya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
  • 08.07.2023 14:35
Bursa
Bursa'da trafik kazasında halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı
  • 08.07.2023 14:34
Aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsünü, itfaiye ekipleri kurtardı
Aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsünü, itfaiye ekipleri kurtardı
  • 08.07.2023 14:33
Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı
Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı
  • 08.07.2023 14:12