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Bilim

Mars
Mars'ta bulunan Ingenuity helikopteri 63 gün sonra NASA'yla iletişime geçti
  • 04.07.2023 12:18
Zombi gezegen keşfedildi
Zombi gezegen keşfedildi
  • 02.07.2023 06:00
Yapay zekâ, işsizlik, eşitsizlik
Yapay zekâ, işsizlik, eşitsizlik
  • 02.07.2023 06:00
Yapay zekâ neredeyse tamam: Peki yapay bilinç?
Yapay zekâ neredeyse tamam: Peki yapay bilinç?
  • 02.07.2023 06:00
Çarpışan galaksilerin şok dalgaları tespit edildi
Çarpışan galaksilerin şok dalgaları tespit edildi
  • 30.06.2023 13:20
Başımıza taşlar mı yağıyor?
Başımıza taşlar mı yağıyor?
  • 25.06.2023 06:00
Yeraltı suları ekseni kaydırdı
Yeraltı suları ekseni kaydırdı
  • 25.06.2023 06:00
Dünyada yaşam nasıl başladı: Genç bilim insanı Furkan Öztürk’ten ‘çığır açıcı keşif’
Dünyada yaşam nasıl başladı: Genç bilim insanı Furkan Öztürk’ten ‘çığır açıcı keşif’
  • 23.06.2023 14:05
Araştırma: Yapay zeka insanların siyasi görüşlerini fotoğraf analiziyle tahmin edebiliyor
Araştırma: Yapay zeka insanların siyasi görüşlerini fotoğraf analiziyle tahmin edebiliyor
  • 20.06.2023 16:12
Yapay zekâ, tutsak ikilemi
Yapay zekâ, tutsak ikilemi
  • 18.06.2023 10:58
Aşkın fiziği: Aşk bir faz geçişi mi?
Aşkın fiziği: Aşk bir faz geçişi mi?
  • 18.06.2023 10:55
İngiltere’de yeni bir dinozor türüne ait fosil keşfedildi
İngiltere’de yeni bir dinozor türüne ait fosil keşfedildi
  • 16.06.2023 14:25
NASA açıkladı: Şimdiye dek uzay görevlerinde kaç kişi öldü?
NASA açıkladı: Şimdiye dek uzay görevlerinde kaç kişi öldü?
  • 12.06.2023 16:38
HPV aşısını hak ediyor ama kendimiz alıyoruz!
HPV aşısını hak ediyor ama kendimiz alıyoruz!
  • 11.06.2023 10:18
İklim krizinde mantarların rolü
İklim krizinde mantarların rolü
  • 11.06.2023 10:06
Zihinlerin ve makinelerin birleşimi: İnsan gözünden yapay zekâ
Zihinlerin ve makinelerin birleşimi: İnsan gözünden yapay zekâ
  • 04.06.2023 10:35