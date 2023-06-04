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Bilim
Bilim
Mars'ta bulunan Ingenuity helikopteri 63 gün sonra NASA'yla iletişime geçti
04.07.2023 12:18
Zombi gezegen keşfedildi
02.07.2023 06:00
Yapay zekâ, işsizlik, eşitsizlik
02.07.2023 06:00
Yapay zekâ neredeyse tamam: Peki yapay bilinç?
02.07.2023 06:00
Çarpışan galaksilerin şok dalgaları tespit edildi
30.06.2023 13:20
Başımıza taşlar mı yağıyor?
25.06.2023 06:00
Yeraltı suları ekseni kaydırdı
25.06.2023 06:00
Dünyada yaşam nasıl başladı: Genç bilim insanı Furkan Öztürk’ten ‘çığır açıcı keşif’
23.06.2023 14:05
Araştırma: Yapay zeka insanların siyasi görüşlerini fotoğraf analiziyle tahmin edebiliyor
20.06.2023 16:12
Yapay zekâ, tutsak ikilemi
18.06.2023 10:58
Aşkın fiziği: Aşk bir faz geçişi mi?
18.06.2023 10:55
İngiltere’de yeni bir dinozor türüne ait fosil keşfedildi
16.06.2023 14:25
NASA açıkladı: Şimdiye dek uzay görevlerinde kaç kişi öldü?
12.06.2023 16:38
HPV aşısını hak ediyor ama kendimiz alıyoruz!
11.06.2023 10:18
İklim krizinde mantarların rolü
11.06.2023 10:06
Zihinlerin ve makinelerin birleşimi: İnsan gözünden yapay zekâ
04.06.2023 10:35
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