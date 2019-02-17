17 Şubat 2019
alpertasbeyoglu
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DÜNYA

DÜNYA

Nijerya’da oy vermeye saatler kala seçim ertelendi

birgun.net -
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi, oy verme işlemenin başlamasına saatler kala ertelendi. Nijerya Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmud Yakubu yaptığı...
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DÜNYA

Güç boşluğunu kim dolduracak?

HABER MERKEZİ -
Dünya siyasetinin kalbi Münih’te atıyor. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir Almanya’nın güneyindeki Münih kentindeki Bayresicher Hof otelinde düzenlenen Güvenlik Konferansı dün başladı....
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DÜNYA

İspanya’dan Franco’nun ailesine mezar yeri için 15 gün süre

birgun.net -
İspanya'da sosyalist azınlık hükümeti, Madrid'deki Şehitler Vadisi'nde (Valle de los Caidos) bulunan diktatör Francisco Franco'nun mezar yerinin taşınacağı yere karar vermesi için...
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DÜNYA

Çipras Dışişleri Bakanlığı görevini devretti

birgun.net -
Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığı görevini Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katruggalos'a devretti. Yunan Hükümet...
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DÜNYA

İran’da uçak düştü: 2 ölü

birgun.net -
İran'ın Rezevi Horasan eyaletinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan...
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DÜNYA

Bağımsız sinema salonları Netflix’e tepkili

birgun.net -
69'uncu Berlin Film Festivali'ne damgasını vuran konulardan biri Netflix tartışmaları oldu. Tartışmaların odağında ise Altın Ayı için yarışan İspanyol yönetmen Isabel Coixet'in...
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DÜNYA

Vatikan’ın Fransa elçisine cinsel taciz soruşturması

birgun.net -
Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Luigi Ventura hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı.  Fransa adli kaynakları, Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Luigi Ventura'nın...
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DÜNYA

Vatikan’ın Paris Büyükelçisi hakkında ‘cinsel saldırı’ soruşturması

birgun.net -
Fransa'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Luigi Ventura hakkında "cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. Fransız basınında çıkan haberlerde, Paris Savcılığının...
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DÜNYA

Everest Dağı ziyarete kapatıldı

birgun.net -
Çin’in, Everest dağının Tibet Bölgesi’nde bulunan kısmını "biriken çöpler" nedeniyle turistlere kapattığı bildirildi. AA'nın South China Morning Post gazetesinden...
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DÜNYA

Paris metrosunda asitli saldırı

birgun.net -
Paris’in 1’inci metro hattının Bastille durağında kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından üzerine asit sıkılması sebebiyle bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
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DÜNYA

Maduro hükümeti ile ABD gizlice görüşmüş

birgun.net -
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın New York'ta gizlice görüştüğünü söyledi.
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DÜNYA

İspanya erken seçime gidiyor

birgun.net -
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da erken genel seçime gidileceğini açıkladı. Erken seçim kararı parlamentoda bütçe tasarısının reddedilmesinin ardından alındı.
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DÜNYA

Slovenya’da milletvekilinden ‘sandviç’ istifası

birgun.net -
Slovenyalı milletvekili Darij Krajcic, başkent Ljubljana'da market çalışanlarının ilgisiz davranması iddiası üzerine 'bir sosyal deney gerçekleştirmek' için sandviçin ödemesini yapmadan ayrıldığını duyurdu.
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DÜNYA

Trump ‘ulusal acil durum’ ilan edecek

birgun.net -
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, federal hükümetin açık kalıp kalmayacağı konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Sözcü Sanders, Trump'ın bütçe...
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DÜNYA

Fransa, İtalya Büyükelçisi’ni geri gönderiyor

birgun.net -
Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, geçtiğimiz günlerde geri çağrılan İtalya büyükelçisinin Roma'ya bugün geri döneceğini duyurdu. İtalyan ve...
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DÜNYA

Marketten sandviç çalan Slovenyalı milletvekili istifa etti

birgun.net -
Slovenyalı milletvekili Darij Krajcic, ülkesinin başkenti Ljubljana'da market çalışanlarının ilgisiz davranması üzerine 'bir sosyal deney gerçekleştirmek' için aldığı sandviçi ödemeden marketten ayrıldığını...
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DÜNYA

Temsilciler Meclisi’nde Yemen adımı

birgun.net -
ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edildi. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler...
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DÜNYA

İran’dan saldırı için Pakistan’a, Zirve için ABD’ye rest: Amerikan sirki

birgun.net -
İntihar saldırısıyla ilgili Pakistan’ı sınır güvenliği konusunda uyaran Tahran, ABD yönetiminin ise Varşova’daki zirvenin arkasına saklanarak, kirli amaçlarını gizlemeye çalıştığını söyledi
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DÜNYA

Pompeo: İran’la yüzleşmeden Orta Doğu’da barış ve güvenlik sağlanamaz

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın izlediği politikaların Ortadoğu'daki problemlerin temel kaynağı olduğunu iddia ederek "İran ile yüzleşmeden Orta Doğu'da barış ve...
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DÜNYA

Zimbabve’de madende göçük: 23 işçi yaşamını yitirdi

birgun.net -
Zimbabve’de bir altın ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 23 işçi hayatını kaybetti. Aşırı yağışlar yüzünden altın maden...
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DÜNYA

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek

birgun.net -
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Rodriguez, ABD'nin tahsis ettiği ve Kolombiya'daki Cucuta kentinde depolanan gıda yardımının kanserojen maddeler içerdiğini ve tüketenleri...
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DÜNYA

Gucci ‘kirli ayakkabıları’ 4 bin 600 TL’ye satışa çıkardı

birgun.net -
Geçen hafta ırkçı eleştirilere hedef olan bir kazak modelini özür dileyerek piyasadan çekmek zorunda kalan İtalyan-Fransız moda devi Gucci, şimdi de 870...
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DÜNYA

Türkiye evlenme oranında 26 AB ülkesini geçti

birgun.net -
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ülkelerin 2017 yılında her bin kişilik nüfusuna karşılık gelen evlenme sayılarını yayınladı. Buna...
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DÜNYA

Avusturya, Iraklı “kaçak” bülbülü sınır dışı etti

birgun.net -
Irak Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan Avusturya’nın başkenti Viyana’ya giden uçağın içine 3 gün önce giren bülbül, Viyana’ya ulaşır ulaşmaz yakalandı. Kaçak bülbülü ülkesine...
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DÜNYA

Sınırdışı etmeye karşı Tinder’dan Sevgililer Günü mesajı atacaklar

birgun.net -
Sınırdışı etme fikrine karşı çıkan aktivistler bugün, Sevgililer Günü'nü ve dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Tinder'ı göçmenlerin...
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DÜNYA
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Fransa’da polisleri döven şampiyon boksöre hapis cezası

birgun.net -
Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin geçen ay düzenlediği gösteride iki polisi darbeden eski boksör Christophe Dettinger'e 2 yıl hapis cezası verildi.
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DÜNYA

10 yıllık mazileri varmış

birgun.net -
Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve ABD’nin ona verdiği açık destek uluslararası kamuoyunda tepki toplamaya devam...
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DÜNYA

Suudi Arabistan kara listede

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye aldı. AB Komisyonu, kara para...
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DÜNYA

Maduro: Guaido er ya da geç mahkeme önünde hesap verecek

birgun.net -
Venezuela Devlet Başkanı Maduro "Guaido er yada geç mahkeme önünde hesap verecek" dedi. Venezuela lideri Maduro, kendini geçici devlet...
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DÜNYA

Pompeo: Rusya, NATO’yu dağıtmak istiyor

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın NATO'yu yıkmaya çalıştığını söyledi. ABD'nin Polonya ile ortak düzenleyeceği Ortadoğu Zirvesi için Varşova'ya...
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