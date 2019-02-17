Nijerya’da oy vermeye saatler kala seçim ertelendi
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi, oy verme işlemenin başlamasına saatler kala ertelendi. Nijerya Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmud Yakubu yaptığı...
Güç boşluğunu kim dolduracak?
Dünya siyasetinin kalbi Münih’te atıyor. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir Almanya’nın güneyindeki Münih kentindeki Bayresicher Hof otelinde düzenlenen Güvenlik Konferansı dün başladı....
İspanya’dan Franco’nun ailesine mezar yeri için 15 gün süre
İspanya'da sosyalist azınlık hükümeti, Madrid'deki Şehitler Vadisi'nde (Valle de los Caidos) bulunan diktatör Francisco Franco'nun mezar yerinin taşınacağı yere karar vermesi için...
Çipras Dışişleri Bakanlığı görevini devretti
Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığı görevini Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katruggalos'a devretti. Yunan Hükümet...
İran’da uçak düştü: 2 ölü
İran'ın Rezevi Horasan eyaletinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan...
Bağımsız sinema salonları Netflix’e tepkili
69'uncu Berlin Film Festivali'ne damgasını vuran konulardan biri Netflix tartışmaları oldu. Tartışmaların odağında ise Altın Ayı için yarışan İspanyol yönetmen Isabel Coixet'in...
Vatikan’ın Fransa elçisine cinsel taciz soruşturması
Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Luigi Ventura hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı. Fransa adli kaynakları, Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Luigi Ventura'nın...
Vatikan’ın Paris Büyükelçisi hakkında ‘cinsel saldırı’ soruşturması
Fransa'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Luigi Ventura hakkında "cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. Fransız basınında çıkan haberlerde, Paris Savcılığının...
Everest Dağı ziyarete kapatıldı
Çin’in, Everest dağının Tibet Bölgesi’nde bulunan kısmını "biriken çöpler" nedeniyle turistlere kapattığı bildirildi. AA'nın South China Morning Post gazetesinden...
Paris metrosunda asitli saldırı
Paris’in 1’inci metro hattının Bastille durağında kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından üzerine asit sıkılması sebebiyle bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
Maduro hükümeti ile ABD gizlice görüşmüş
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın New York'ta gizlice görüştüğünü söyledi.
İspanya erken seçime gidiyor
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da erken genel seçime gidileceğini açıkladı. Erken seçim kararı parlamentoda bütçe tasarısının reddedilmesinin ardından alındı.
Slovenya’da milletvekilinden ‘sandviç’ istifası
Slovenyalı milletvekili Darij Krajcic, başkent Ljubljana'da market çalışanlarının ilgisiz davranması iddiası üzerine 'bir sosyal deney gerçekleştirmek' için sandviçin ödemesini yapmadan ayrıldığını duyurdu.
Trump ‘ulusal acil durum’ ilan edecek
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, federal hükümetin açık kalıp kalmayacağı konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Sözcü Sanders, Trump'ın bütçe...
Fransa, İtalya Büyükelçisi’ni geri gönderiyor
Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, geçtiğimiz günlerde geri çağrılan İtalya büyükelçisinin Roma'ya bugün geri döneceğini duyurdu. İtalyan ve...
Marketten sandviç çalan Slovenyalı milletvekili istifa etti
Slovenyalı milletvekili Darij Krajcic, ülkesinin başkenti Ljubljana'da market çalışanlarının ilgisiz davranması üzerine 'bir sosyal deney gerçekleştirmek' için aldığı sandviçi ödemeden marketten ayrıldığını...
Temsilciler Meclisi’nde Yemen adımı
ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edildi. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler...
İran’dan saldırı için Pakistan’a, Zirve için ABD’ye rest: Amerikan sirki
İntihar saldırısıyla ilgili Pakistan’ı sınır güvenliği konusunda uyaran Tahran, ABD yönetiminin ise Varşova’daki zirvenin arkasına saklanarak, kirli amaçlarını gizlemeye çalıştığını söyledi
Pompeo: İran’la yüzleşmeden Orta Doğu’da barış ve güvenlik sağlanamaz
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın izlediği politikaların Ortadoğu'daki problemlerin temel kaynağı olduğunu iddia ederek "İran ile yüzleşmeden Orta Doğu'da barış ve...
Zimbabve’de madende göçük: 23 işçi yaşamını yitirdi
Zimbabve’de bir altın ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 23 işçi hayatını kaybetti. Aşırı yağışlar yüzünden altın maden...
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Rodriguez, ABD'nin tahsis ettiği ve Kolombiya'daki Cucuta kentinde depolanan gıda yardımının kanserojen maddeler içerdiğini ve tüketenleri...
Gucci ‘kirli ayakkabıları’ 4 bin 600 TL’ye satışa çıkardı
Geçen hafta ırkçı eleştirilere hedef olan bir kazak modelini özür dileyerek piyasadan çekmek zorunda kalan İtalyan-Fransız moda devi Gucci, şimdi de 870...
Türkiye evlenme oranında 26 AB ülkesini geçti
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ülkelerin 2017 yılında her bin kişilik nüfusuna karşılık gelen evlenme sayılarını yayınladı. Buna...
Avusturya, Iraklı “kaçak” bülbülü sınır dışı etti
Irak Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan Avusturya’nın başkenti Viyana’ya giden uçağın içine 3 gün önce giren bülbül, Viyana’ya ulaşır ulaşmaz yakalandı. Kaçak bülbülü ülkesine...
Sınırdışı etmeye karşı Tinder’dan Sevgililer Günü mesajı atacaklar
Sınırdışı etme fikrine karşı çıkan aktivistler bugün, Sevgililer Günü'nü ve dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Tinder'ı göçmenlerin...
Fransa’da polisleri döven şampiyon boksöre hapis cezası
Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin geçen ay düzenlediği gösteride iki polisi darbeden eski boksör Christophe Dettinger'e 2 yıl hapis cezası verildi.
10 yıllık mazileri varmış
Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve ABD’nin ona verdiği açık destek uluslararası kamuoyunda tepki toplamaya devam...
Suudi Arabistan kara listede
Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye aldı. AB Komisyonu, kara para...
Maduro: Guaido er ya da geç mahkeme önünde hesap verecek
Venezuela Devlet Başkanı Maduro "Guaido er yada geç mahkeme önünde hesap verecek" dedi. Venezuela lideri Maduro, kendini geçici devlet...
Pompeo: Rusya, NATO’yu dağıtmak istiyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın NATO'yu yıkmaya çalıştığını söyledi. ABD'nin Polonya ile ortak düzenleyeceği Ortadoğu Zirvesi için Varşova'ya...