18.02.2019
Anasayfa GÜNCEL

GÜNCEL

GÜNCEL

Kayıp ihbarı yapılan genç kadın baraj gölünde ölü bulundu

birgun.net -
Dersim'de önceki gün ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan üniversite öğrencisi genç kadın, Uzunçayır Baraj Gölü'nde ölü bulundu. Alınan bilgiye...
Devamını Oku
GÜNCEL

Sakarya’da bir polis, evinde ölü bulundu

birgun.net -
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir polis memuru evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi 808. Sokak'ta oturan Taşkın İskender'den...
Devamını Oku
GÜNCEL

Bariton Sedat Öztoprak hayatını kaybetti

birgun.net -
Sedat Öztoprak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sedat Öztoprak'ın ölüm haberini yakın arkadaşı tenor Hakan Aysev, Instagram hesabından duyurdu.
Devamını Oku
GÜNCEL

Emre Kınay: Beklemeyi öğrenin

birgun.net -
FOX TV'de ekranlarında yayınlanan Vurgun dizisinde Vedat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde belediye başkan adayı...
Devamını Oku
GÜNCEL

Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı’nda: Afiyet olsun gençler

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy'ü ziyaret etti. Yıldırım, Kadıköy ziyaretinde Barlar Sokağı'ndan da...
Devamını Oku
GÜNCEL

Soylu: PKK’lıları yürütseydim meczub olurdum

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesinde, asker yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisine...
Devamını Oku
GÜNCEL

Mardin’de minibüs devrildi: 3 ölü

birgun.net -
Mardin Midyat'ta, Bitlis'teki nişandan ilçeye dönenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.
Devamını Oku
GÜNCEL

Dilenerek topladıkları parayla 3 araba aldılar

birgun.net -
Antep'in Nizip ilçesinde dilenerek topladıkları paralarla 3 tane araç alan dilenciler, noterde paraları sayıp işlem yaptırırken görüntülendi.  Antep'in Nizip...
Devamını Oku
SAĞLIK

Arin lösemili çocuklara umut oldu

birgun.net -
İzmir'de ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın ailesi tarafından başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasıyla oluşan farkındalığın da...
Devamını Oku
GÜNCEL

İmamoğlu: İstanbul spor kenti olacak

birgun.net -
Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan programda Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bulunan Amatör Spor Kulübü yöneticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi, amatör spor kulüplerinin...
Devamını Oku
GÜNCEL

Kuran kursunda çocuklara cinsel istismara 2 yıl 6 ay hapis

birgun.net -
Konya'da, 16- 18 yaşlarındaki 5 öğrencinin, 2014- 2015 yıllarında yatılı Kur'an kursunda 11- 12 yaşlarındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla...
Devamını Oku
GÜNCEL

Ege Denizi’nde deprem

birgun.net -
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı...
Devamını Oku
GÜNCEL

Kalın, Akit Tv yorumcusunun Gülen iddiasını yalanladı

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gerici haberleriyle ve AKP'ye olan yakınlığıyla bilinen Akit TV'de yayınlanan 'Ters Kutuplar' isimli programda ABD'de bulunan Fethullah Gülen'in...
Devamını Oku
BİRGÜN PAZAR

Parti oturum açtı

birgun.net -
CHRIS MAISANO Onlarca yıllık reddedilişin ardından, sol partiler Rönesans dönemlerini yaşıyor. Fakat işçi sınıfının toplumsal kökenlerine bir adanmaları...
Devamını Oku
GÜNCEL

Köklü’nün katledilmesi nefret cinayetidir

birgun.net -
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 4 yıl önce bugün katledilen Gazeteci Nuh Köklü için anma mesajı yayımladı. Cemiyet, siyasetçileri nefret söylemlerinden uzak durmaya...
Devamını Oku
ÖZEL

24 yıl geçse de vazgeçmeyeceğiz

ZEYNEP KURAY -
Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetinin açıklanması ve faillerin cezalandırılması için yıllardır mücadele eden Cumartesi Anneleri, 725’inci kez polis ablukasına rağmen bir araya geldi....
Devamını Oku
EĞİTİM

Arzu Okulu kitabının yazarı eğitimci Atalay Girgin: Ahlaki çürüme eğitime sirayet etti

birgun.net -
BUSE İLKİN YERLİ Çocuklara yönelik cinsel istismar son dönemin en çok konuşulan konular arasında. Öğretmen Atalay Girgin,...
Devamını Oku
GÜNCEL

İlaçta kriz büyüyor

birgun.net -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilaç fiyatlarına yüzde 26.4 zam yapılacağına dair yaptığı açıklama, ilaçta süren krizi artırdı. Hastalar, kimi ilaçları eczanelerde hâlâ...
Devamını Oku
GÜNCEL

Facianın nedeni betonun kalitesi

birgun.net -
Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişilerce hazırlanan ön inceleme raporunda, binanın...
Devamını Oku
GÜNCEL

Sitenin yeşil alanına cami

birgun.net -
DİLARA ŞİMŞEK İstanbul’un Ataşehir ilçesinin İçerenköy Mahallesi’ndeki Evren Sitesi’nin sakinleri, siteye ait yeşil alan için 8 senedir İBB...
Devamını Oku
ÖZEL

Önce kıyak, sonra iptal

Uğur Şahin -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sayıştay’ın 2017 denetim raporunun ardından Bilgi Üniversitesi’ne yaptığı taşınmaz tahsisini iptal etti. Eyüp Silahtarağa’da bulunan...
Devamını Oku
GÜNCEL

Erdal Beşikçioğlu: Hepimiz aynı gemideyiz, gemiciklerle hiçbir ilgim yok

birgun.net -
Daha önce "Hepimiz aynı gemideyiz" açıklamasıyla gündem olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yeni bir açıklama yaptı. Beşikçioğlu, "Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana...
Devamını Oku
GÜNCEL

Ordu’da heyelan riski nedeniyle 26 konut boşaltıldı

birgun.net -
Ordu'nun Aybastı ilçesinde, bir mahalledeki heyelan riski nedeniyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.  Alınan bilgiye göre, Sağlık...
Devamını Oku
GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız

birgun.net -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara...
Devamını Oku
GÜNCEL

İYİ Parti 79 adayını açıkladı

birgun.net -
İYİ Parti aralarında Van ve Tokat'ın bulunduğu 79 belediye başkan adayını belirledi. İYİ Parti'nin belediye başkan adayları şöyle:
Devamını Oku
GÜNCEL

Edremit Belediye Başkanı Saka, CHP’den istifa etti

birgun.net -
7 dönemdir Edremit Belediye Başkanı olan Kamil Saka, 65'inci yaşı için düzenlenen doğum günü partisine katıldıktan sonra istifa dilekçesini Edremit Adalet Sarayındaki İlçe Seçim...
Devamını Oku
GÜNCEL

Manisa’da heyelan çocuk parkını yuttu

birgun.net -
Manisa'nın Sarıkaya köyündeki çocuk parkı, heyelan sebebiyle bulunduğu yerden yaklaşık 5 metre çöktü. Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde oluşan heyelan, köyde...
Devamını Oku
GÜNCEL

Erdoğan, Edirne mitinginde konuştu

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de düzenlenen AKP mitinginde konuştu. Burada yerel seçime dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Edirne...
Devamını Oku
GÜNCEL

Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

birgun.net -
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde 4 gündür kayalıklarda mahsur olan iki keçi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.  İlçeye bağlı Akpınar...
Devamını Oku
GÜNCEL

7,8 dönümlük askeri alan imara açıldı

birgun.net -
İstanbul Pendik'te mevcut planlarda 'askeri alan' olarak işaretlenmiş olan 7 bin 870 metrekarelik arazinin imar durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce değiştirildi.
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

359,922BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,087,248TakipçiTakip Et
7,881AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

© BirGün Gazetesi