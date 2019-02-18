Kayıp ihbarı yapılan genç kadın baraj gölünde ölü bulundu
Dersim'de önceki gün ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan üniversite öğrencisi genç kadın, Uzunçayır Baraj Gölü'nde ölü bulundu. Alınan bilgiye...
Sakarya’da bir polis, evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir polis memuru evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi 808. Sokak'ta oturan Taşkın İskender'den...
Bariton Sedat Öztoprak hayatını kaybetti
Sedat Öztoprak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sedat Öztoprak'ın ölüm haberini yakın arkadaşı tenor Hakan Aysev, Instagram hesabından duyurdu.
Emre Kınay: Beklemeyi öğrenin
FOX TV'de ekranlarında yayınlanan Vurgun dizisinde Vedat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde belediye başkan adayı...
Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı’nda: Afiyet olsun gençler
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy'ü ziyaret etti. Yıldırım, Kadıköy ziyaretinde Barlar Sokağı'ndan da...
Soylu: PKK’lıları yürütseydim meczub olurdum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesinde, asker yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisine...
Mardin’de minibüs devrildi: 3 ölü
Mardin Midyat'ta, Bitlis'teki nişandan ilçeye dönenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.
Dilenerek topladıkları parayla 3 araba aldılar
Antep'in Nizip ilçesinde dilenerek topladıkları paralarla 3 tane araç alan dilenciler, noterde paraları sayıp işlem yaptırırken görüntülendi. Antep'in Nizip...
Arin lösemili çocuklara umut oldu
İzmir'de ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın ailesi tarafından başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasıyla oluşan farkındalığın da...
İmamoğlu: İstanbul spor kenti olacak
Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan programda Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bulunan Amatör Spor Kulübü yöneticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi, amatör spor kulüplerinin...
Kuran kursunda çocuklara cinsel istismara 2 yıl 6 ay hapis
Konya'da, 16- 18 yaşlarındaki 5 öğrencinin, 2014- 2015 yıllarında yatılı Kur'an kursunda 11- 12 yaşlarındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla...
Ege Denizi’nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı...
Kalın, Akit Tv yorumcusunun Gülen iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gerici haberleriyle ve AKP'ye olan yakınlığıyla bilinen Akit TV'de yayınlanan 'Ters Kutuplar' isimli programda ABD'de bulunan Fethullah Gülen'in...
Parti oturum açtı
CHRIS MAISANO Onlarca yıllık reddedilişin ardından, sol partiler Rönesans dönemlerini yaşıyor. Fakat işçi sınıfının toplumsal kökenlerine bir adanmaları...
Köklü’nün katledilmesi nefret cinayetidir
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 4 yıl önce bugün katledilen Gazeteci Nuh Köklü için anma mesajı yayımladı. Cemiyet, siyasetçileri nefret söylemlerinden uzak durmaya...
24 yıl geçse de vazgeçmeyeceğiz
Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetinin açıklanması ve faillerin cezalandırılması için yıllardır mücadele eden Cumartesi Anneleri, 725’inci kez polis ablukasına rağmen bir araya geldi....
Arzu Okulu kitabının yazarı eğitimci Atalay Girgin: Ahlaki çürüme eğitime sirayet etti
BUSE İLKİN YERLİ Çocuklara yönelik cinsel istismar son dönemin en çok konuşulan konular arasında. Öğretmen Atalay Girgin,...
İlaçta kriz büyüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilaç fiyatlarına yüzde 26.4 zam yapılacağına dair yaptığı açıklama, ilaçta süren krizi artırdı. Hastalar, kimi ilaçları eczanelerde hâlâ...
Facianın nedeni betonun kalitesi
Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişilerce hazırlanan ön inceleme raporunda, binanın...
Sitenin yeşil alanına cami
DİLARA ŞİMŞEK İstanbul’un Ataşehir ilçesinin İçerenköy Mahallesi’ndeki Evren Sitesi’nin sakinleri, siteye ait yeşil alan için 8 senedir İBB...
Önce kıyak, sonra iptal
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sayıştay’ın 2017 denetim raporunun ardından Bilgi Üniversitesi’ne yaptığı taşınmaz tahsisini iptal etti. Eyüp Silahtarağa’da bulunan...
Erdal Beşikçioğlu: Hepimiz aynı gemideyiz, gemiciklerle hiçbir ilgim yok
Daha önce "Hepimiz aynı gemideyiz" açıklamasıyla gündem olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yeni bir açıklama yaptı. Beşikçioğlu, "Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana...
Ordu’da heyelan riski nedeniyle 26 konut boşaltıldı
Ordu'nun Aybastı ilçesinde, bir mahalledeki heyelan riski nedeniyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Alınan bilgiye göre, Sağlık...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara...
İYİ Parti 79 adayını açıkladı
İYİ Parti aralarında Van ve Tokat'ın bulunduğu 79 belediye başkan adayını belirledi. İYİ Parti'nin belediye başkan adayları şöyle:
Edremit Belediye Başkanı Saka, CHP’den istifa etti
7 dönemdir Edremit Belediye Başkanı olan Kamil Saka, 65'inci yaşı için düzenlenen doğum günü partisine katıldıktan sonra istifa dilekçesini Edremit Adalet Sarayındaki İlçe Seçim...
Manisa’da heyelan çocuk parkını yuttu
Manisa'nın Sarıkaya köyündeki çocuk parkı, heyelan sebebiyle bulunduğu yerden yaklaşık 5 metre çöktü. Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde oluşan heyelan, köyde...
Erdoğan, Edirne mitinginde konuştu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de düzenlenen AKP mitinginde konuştu. Burada yerel seçime dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Edirne...
Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde 4 gündür kayalıklarda mahsur olan iki keçi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçeye bağlı Akpınar...
7,8 dönümlük askeri alan imara açıldı
İstanbul Pendik'te mevcut planlarda 'askeri alan' olarak işaretlenmiş olan 7 bin 870 metrekarelik arazinin imar durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce değiştirildi.