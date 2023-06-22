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Yerel

İş insanına düzenlenen silahlı saldırıda tutuklu sayısı 5’e yükseldi
İş insanına düzenlenen silahlı saldırıda tutuklu sayısı 5’e yükseldi
  • 06.07.2023 19:25
Diyarbakır’da araçta ceset bulundu
Diyarbakır’da araçta ceset bulundu
  • 02.07.2023 21:50
Salda
Salda'da boğulan İlayda'nın babası: Hiçbir önlem almamışlar
  • 02.07.2023 20:49
Tatil dönüşünü son güne bırakanlar binlerce araçlık konvoy oluşturdu
Tatil dönüşünü son güne bırakanlar binlerce araçlık konvoy oluşturdu
  • 02.07.2023 19:42
Sokak düğünü için yüksek gerilim hattında elektrik çekerken akıma kapıldı
Sokak düğünü için yüksek gerilim hattında elektrik çekerken akıma kapıldı
  • 02.07.2023 00:24
Salda Gölü’nde akıntıya kapılan bir çocuk hayatını kaybetti
Salda Gölü’nde akıntıya kapılan bir çocuk hayatını kaybetti
  • 01.07.2023 23:22
Bursa
Bursa'da kurban eti yerine salam verenler tutuklandı
  • 01.07.2023 19:51
İzmir’deki kazaya sebebiyet veren sürücünün ifadesi ortaya çıktı
İzmir’deki kazaya sebebiyet veren sürücünün ifadesi ortaya çıktı
  • 01.07.2023 19:30
Faciadan dönüldü: Bir araç akaryakıt istasyonuna daldı
Faciadan dönüldü: Bir araç akaryakıt istasyonuna daldı
  • 29.06.2023 21:45
Çorum
Çorum'da yağmur sonrası görsel şölen
  • 29.06.2023 20:13
Kızılırmak
Kızılırmak'a düşen topu almak için suya giren 3 çocuk yaşamını yitirdi
  • 29.06.2023 19:11
Antalya’da çatıdan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Antalya’da çatıdan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
  • 25.06.2023 17:03
İcradan aldıkları arsayı görmeye giden kişilere tüfekli saldırı
İcradan aldıkları arsayı görmeye giden kişilere tüfekli saldırı
  • 25.06.2023 16:49
Meslektaşını öldüren taksici tutuklandı, babası serbest kaldı
Meslektaşını öldüren taksici tutuklandı, babası serbest kaldı
  • 25.06.2023 14:22
Taziye evinde asansörün halatı koptu, 2 kişi öldü
Taziye evinde asansörün halatı koptu, 2 kişi öldü
  • 22.06.2023 23:03
Manisa’daki yangının ardından İzmir
Manisa’daki yangının ardından İzmir'i duman bürüdü
  • 22.06.2023 22:03