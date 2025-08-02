10 Ekim Katliamı’nda hesap sorulmadı, failler aklanıyor

Ankara 10 Ekim Katliamı’nın üzerinden neredeyse on yıl geçti. 10 Ekim 2015’te Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne yönelik IŞİD’in düzenlendiği, 104 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlercesinin yaralandığı bombalı saldırı, ülke tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kayıtlara geçti.

10 Ekim Katliamı yalnızca yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği bir saldırı değil; aynı zamanda bir halkın barış talebine, bir arada yaşama inancına, toplumsal vicdanına yapılan çok ağır bir saldırı idi. O gün orada hayatını kaybedenler, sadece bir mitinge değil; bir ülkede yaşamın adil, eşit ve barışçıl olması hayaline gitmişti. Ancak 104’ü geri dönemedi.

Aradan geçen yıllara rağmen, bu toplu katliamın gerçek sorumlularına yönelik etkili bir yargılama yapılmadı, kamu görevlilerinin sorumluluğu araştırılmadı, toplumsal adalet duygusu ise ağır biçimde örselendi.

Son olarak, gazetemiz muhabirlerinden Deniz Güngör’ün haberinden öğrendiğimiz üzere; davanın 1 Temmuz 2024’te görülen karar duruşmasında IŞİD’ci sanık Erman Ekici hakkında verilen “insanlığa karşı suç”tan beraat kararı, İstinaf Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu. Saldırıya dair önemli sanıklardan biri olan Ekici hakkında “insanlığa karşı suç”tan verilen beraat kararı, yalnızca teknik bir hukuk kararı değil, aynı zamanda siyasi iklimin ve yargının bağımsızlığının sorgulandığı bir durumdur. İstinaf mahkemesinin “insanlığa karşı suç” isnadını reddetmesi ve bu suçtan beraat kararını hukuka ‘uygun’ bulması cezasızlık pratiğinin kurumsallaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Katliamdan önce saldırganların takip edildiği, haklarında istihbarat raporları bulunduğu ve Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptıkları hâlde gerekli önlemlerin alınmadığı belgelerle sabittir. Buna rağmen, ihmalleri bulunan kamu görevlileri hakkında hiçbir soruşturma açılmamıştır. Bu, yalnızca ihmalkârlık değil; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2’nci maddesi gereği devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğünün ağır ihlalidir. Ayrıca hakkında dava açılan 26 sanıktan 16’sı ise halen firari durumda. Etkin soruşturma yükümlülüğü yerine getirilmemiştir. Bu tür sistematik ihlaller, sadece ceza hukuku açısından değil, insan hakları hukuku bakımından da doğrudan sorumluluk doğurur. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’ne göre sivil halka yönelik yaygın ve sistematik saldırılar “insanlığa karşı suç” sayılır.

10 Ekim Katliamı, barışı savunan sivil yurttaşlara yönelik örgütlü ve sistematik bir saldırıdır. Saldırının faili olduğu ileri sürülen sanığın yalnızca örgüt üyeliğinden ceza alması, esas suçtan aklanması anlamına gelir. Bu karar, hukuk sisteminin evrensel normlardan uzaklaştığını ve devletin kendi yurttaşını koruma yükümlülüğünü inkâr ettiğini ortaya koymaktadır.

ADALETİN SUSTURULDUĞU YER: 10 EKİM KATLİAMI

Bu beraat kararı yalnızca teknik bir yargı işlemi değil; aynı zamanda toplumsal hafızaya yöneltilmiş bir unutturma girişimidir. Ailelerin ve yaralı kurtulanların yıllardır verdikleri adalet mücadelesi, bu kararla bir kez daha duvara çarpmıştır. Cezasızlık, sadece geçmişi değil, geleceği de karartır. Bu karar, “Hesap sorulmadıkça tekrar eder” diyenleri haklı çıkarmaktadır.

Siyasal iktidar, sermayenin çıkarları için Cumhuriyet’in kazanımlarını tasfiye eden büyük gerici dönüşümün hayata geçmesinde aslî bir rol üstleniyor. Ülke tarihimizin en acı ve en kanlı katliamı, siyasal iktidar tarafından unutturulmak istenmektedir. 10 Ekim Katliamı dosyası yalnızca bireysel yargılamalarla değil, kamu görevlilerinin ihmal ve kasıt zincirinin ortaya çıkarılmasıyla yeniden ele alınmalıdır.

10 Ekim Katliamı’nın sorumluları yalnızca bombaları taşıyanlar değildir. Bu katliama göz yuman, önlemleri almayan, istihbarat raporlarına rağmen sessiz kalan herkes, hukuken ve ahlaken sorumludur. “10 Ekim Katliamı’nın failleri, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ve ABD emperyalizminin taşeronluğunu yürüten cihatçı çetelerdir” demeden ancak üç maymun oynanmış olur. Bu günlerde barış sözünü dilinden düşürmeyenler, 10 Ekim Katliamı’na dair bir unutturma girişimi içinde midir? 104 yurttaşımızın katillerini kimse aklayamaz. Ne yaparsanız yapın, ülkemizin başkentinde 104 yurttaşımızı katledenleri unutmayacağız.