10 Kasım kutlaması

Zafer KÖSE

1980’lerin ortalarıydı, ilkokul ve ortaokul çocukları hep birlikte 10 Kasım anmasına hazırlanıyorduk. Bir ara yanlışlıkla “kutlama” dediğimde, öğretmenim telaşla etrafına bakınmıştı. Başka kimsenin duymadığını anlayınca, gülümseyerek yanağımı okşamıştı. Ve uyarmıştı, kutlama denmezdi, anma günüydü. Çok üzgün olmamız gerekiyordu. Demek anma denilen şey öyleydi: Gülmek yasak!

Sonraki yıllar boyunca, elbette birçok anma etkinliğine katıldım. Şair, bilim insanı, bir okulun eski öğretmeni, hiçbirinin anmasında öyle bir kaygı duymadım. Öyle bir baskı hissetmedim. Tersine, ilgili kişiyle özdeşleşmiş değerler yaşasın diye düzenlenen anma törenlerinde, insan kendini iyi hissediyordu. Biraz da hayatta taraf olmakla, doğru bir iş yapakla ilgiliydi sonuçta, o etkinliğe katılmak.

İnsanlar aile büyüklerini, iş arkadaşlarını, eski dostlarını, hiç kimseyi, üzerinden üç beş yıl geçtikten sonra, ölüm yıldönümlerinde yas tutarak anmıyorlardı. Zaten artık aramızda olmayan değerlerimizi, gelecekte daha çok doğum günlerinde anacağız gibi görünüyor. Eski kuşaktakilerin aksine, günümüzde yaşayanların doğum tarihleri belli.

Açıktır ki, 10 Kasımlarda, özellikle öğrenciler üzerinde yaratılmaya çalışılan yas havasının, Atatürk’ün temsil ettiği değerlerle bir ilgisi yok. O etkinlikleri yönlendirenlerin tercihi bu. Aslında Atatürk algısındaki değişimlere bağlı olarak, 1938’den beri, Atatürk’ü anma anlayışı da birkaç kez köklü biçimde değişti. Dolayısıyla, bu “yas tutma” biçimselliğinin açıklaması da birkaç kez değişti.

Gazi ile aynı dönemde yaşamış, günlük haberlerde ve hayatın gelişimi içinde sürekli varlığını hissetmiş insanlar için, onun ölümünün ilk beş-on yıldönümünde bir boşluk duygusuna kapılmak, bir değeri kaybettiğini hissetmek, çok anlaşılır bir durum olsa gerekti. Fakat 1980’lerde 10 Kasım etkinliğine katılan çocuklardan üzülmelerini istemek, nasıl bir mantığa dayanabilirdi?

O yıllarda, 12 Eylül Darbesi’nin etkisi en güçlü biçimde devam ediyordu. Darbecilerden iktidarı devralan “siviller” de aynı dünya görüşüyle şekillenmiş, öyle çarpık biçimde tanımlanmış bir “Atatürkçülük” anlayışına bağlıydılar. Eğitimde, medyada ve ülke yönetiminde onlar egemendi. Bu yöneticiler, kendi kapasiteleri kadar anladıkları ama vicdanın ve tarihsel gerçeklerin kabul etmeyeceği bir “Atatürk” anlayışını, öğrencilere ancak “zorla” benimsetebilirlerdi. Zaten bildikleri tek yol da oydu: Gülmek yasak!

1990’lardan sonra ise, ülke yöneticilerinin Atatürk’le ilgili tercihlerinde belirleyici olan, “yanlış anlamak” veya “çarpıtmak” değildi, onun değerlerine karşı dinci bir politika yürütmekti. Özellikle de postmodern “entelektüellerin” desteğiyle, “kutsallaştırma karşıtı” bir tutum geliştirdiler. Kendilerinden önceki darbecilerin devlete mal ettiği “Atatürk” anlayışının toplumda benimsenmemiş olması da dinci yönetimin çok işine yaradı.

Ne var ki, AKP anlayışının, karşı çıktığı bütün çağdaş ve laik değerleri Atatürk simgesiyle özdeşleştirmesi, döndü dolaştı, karşılarına en büyük engel olarak çıktı. Eğitimden hukuka, emniyetten medyaya kadar, bütün kurumlarda padişahlar döneminden bile büyük bir egemenlik sağladıkları halde, insanların algısındaki Atatürk değerlerini aşamadılar. Hiçbir devlet desteği olmadan, çağdaşlık ve laiklik değerleri varlığını sürdürdü. Dolayısıyla, 10 Kasım anmaları, önceki dönemde “devletin toplumu zorladığı” etkinliklerin aksine, “toplumun devleti zorladığı” bir niteliğe dönüştü. Okullarda, valiliklerde, bütün devlet kurumlarında AKP yöneticileri, asla yaşatmak istemedikleri değerlerin temsilcisini, toplumsal onayı kaybetmemek kaygısıyla, mecburen anıyorlar.

Ama nasıl anıyorlar? Dincilerin, bu etkinliklerde yüzünün gülmesi beklenemez elbette. Zaten ruhlarındaki darbecilik özelliği de, kendilerinden önceki 10 Kasım anmalarını taklit etmeye uygun: Gülmek yasak!

2020’lerin 10 Kasımlarına katılan öğrencilerin neşesini görüyorsunuz. Gülerek, eğlenerek anıyorlar Atalarını. Haklarıdır. Devlet gücüyle yok edilemeyen bir değere sahip çıkıyorlar. Hiçbir dönem olmadığı kadar bir kutlama niteliğine dönüşmüş durumda bu etkinlikler.

Bugün 10 Kasım çocuklar, kutlu olsun!