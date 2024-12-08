10 kişiyle buzda dans

Sivas’ta kritik dönemeç… Yiğidolar, lider Galatasaray’ı konuk ediyor. Fenerbahçe’nin Beşiktaş mağlubiyetinden sonra tüm gözler bu maça çevrilmiş ilk düdük bekleniyor.

Bu mevsimde ülkenin en zor deplasmanlarından birindeyiz. Fikstür çekildiğinde, üç büyüklerin ilk baktıklarından biridir Sivas’a hangi mevsimde gittikleri. Buradaki birçok maç düşünülünce, nispeten iyi hava ve zemin koşulları altında dikkat çekiyor.

Net Global Sivasspor’da Bülent Uygun kalede sezonun formda ismi Ali Şaşal yerine Nikoliç’i tercih etmiş. Savunmada rakiplerine çok fırsat verebilen ev sahibinde Radokoviç zaman zaman hatalar yapabiliyor. Yiğidolar’ın beşli oynaması beklenedursun, defanstan uzun toplarla çıkması bekleniyor. Geçiş hücumlarını kovalayacak Uygun’un talebelerinde gözler Koita’yla Manaj’da olacak. Bakalım Sivasspor kazanıp lidere çelme takabilecek mi…

Santra öncesinde Galatasaray’ın üçlü mü dörtlü oynayacağı merak konusuydu. Zaman zaman her iki dizilişi de kullanabilecek Okan Buruk’un rakibin kalabalık savunmasını nasıl aşacağı merak ediliyor. Özellikle geçen sezona kıyasen çok daha fazla gol yiyen Aslan’da sanki ince ayar yapmak ve defansı daha iyi kurgulamak gerekiyor. İşte tam bu noktada Nelsson ve Jelert’in yine kulübede başlaması dikkat çekiyor. Duran topların önem kazanacağı maçta Osimhen’in yapacakları papatya falı baktırıyor. Bakalım sarı-kırmızılılar hep zorlandığı deplasmanda kazanıp takipçisiyle puan farkını artırabilecek mi…

İlk dakikalarda Galatasaray, rakip savunma arkasına sürekli birilerini kaçırmak istiyordu. 3’te böyle bir akında Barış Alper biraz daha becerikli olsa, deplasman ekibi öne geçebilirdi. 8’de Mertens’in pasıyla buluşan Osimhen, kaleciyi çalımlasa da dar açıdan kötü vurmuştu. Hemen akabinde ev sahibi tehlikeli gelmiş, Rodrigues’in önünde topa dokunan Sallai, golü engellemişti. Macar futbolcu maça sağ bekte başlamıştı.

Savunma gerisine sarkan Manaj’ı durdurmak için elini kullanan Metehan’ın 16’da kızarmasından sonra İstanbul ekibi 10 kişi kalıyordu. Hemen akabinde Manaj’ın frikiğini Muslera iyi çıkarıyordu. 24’te Sivasspor öndeydi. Berkan’ın savunmada kaptırdığı topla başlayan akında Manaj’ın vuruşu direkte patlamış, boş kaleye eski Galatasaraylı Rodrigues tamamlamıştı.

36’da bir anda tabela eşitlenmişti. Bu dakikaya kadar belki sahanın en kötüsü olan Yunus çalımları müteakip ters ayağıyla iyi vuramadıysa da Nikoliç topu adeta içeri almıştı. Uzatmalarda Manaj’ın volesi üst direkten dönüyor, tam devre bitti derken Yunus’un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osimhen, Nikoliç’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turgut Doman penaltı noktasını göstermişti. Atışı kullanan Osimhen takımını öne geçirmişti. İkinci yarı sanki kartlardan gollere her şeye gebeydi…

Kalesinde hatalar yapan Nikoliç’in yerine Ali Şaşal’ın girmesiyle demir aldı ikinci 45 dakika. 48’deki kornerde Koita’nın kafası Muslera’da kalmıştı. 53’te Yunus’un harika pasıyla savunma arkasına kaçan Barış Alper, güzel bir vuruşla ağları havalandırmıştı.

60’ta Yunus’un yerden sert vuruşunu iyi çıkaran Ali Şaşal farkın daha da artmasını engelliyordu. Uzatmalarda savunmanın hatasından yararlanan Bekir ağları bulmuştu. Muslera’nın son haftalardaki formsuzluğu devam ediyordu. Manaj’ın Barıl Alper’e sert faulüne hakem önce sarı kart göstermişti. VAR çağırdıysa da Turgut Doman kararında sadık kalıyor, beş gollü mücadelede üç puan 3-2’lik skorla Galatasaray’ın oluyordu.

Sivasspor uzatmaları da sayarsanız neredeyse 90 dakika bir kişi fazla oynadığı maçı öne geçmesine rağmen kaybetti. Büyük avantajı kullanamayan Uygun’un öğrencileri vasatı aşamadı. Galatasaray’a gelince… Bu sezonun belki de onlar için en önemli galibiyeti bu olsa gerek. O kadar süre eksik oynadıkları karşılaşmada Berkan’ın hatasıyla geriye düşmelerine rağmen ileride rakibin üstüne giderek kazanmasını bildi. Bu galibiyetle zirvede ezeli rakipler arasındaki fark altıya çıktı. Camiada herkes sedyeyle sahayı terk eden Barış Alper’in durumunu merak ediyor. Sıkışık takvimde Buruk’un tüm oyuncularına ihtiyacı bulunuyor.