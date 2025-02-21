10 maddede TÜSİAD operasyonu

1- Seküler elit sermayeyi de tepeleyen reis imajı, CHP ile özdeşleşmiş TÜSİAD kurgusu eşliğinde, özellikle muhafazakar Anadolu seçmenine yönelik bir propaganda malzemesi olarak kullanmaya elverişli.

2- AKP rejimi nasıl kültür ve sanat alanında hegemonya kuramadıysa, sermaye kesiminde de iktidarla organik bağı bulunan MÜSİAD ve benzerleri, hem ekonomik güç hem de sözünün toplumdaki ağırlığı anlamında TÜSİAD ile aşık atamadı. İşte bu hegemonyayı sarsmaya yönelik sembolik hamle de sayılabilir aynı zamanda.

3- TÜSİAD tüm risklerine karşın, ülkede demokrasi, hukuk, adalet anlamında kötü gidişe, baskı rejiminin derinleşmesine karşı tavır almak zorunluğu hissetti. Bu sürece ortak olmak istemedi. Bu duruşun cezalandırılması boyutu da var.

4- Kovuşturmanın “halka yanıltıcı bilgi vermekten” yapılması; topluma 'En küçük bir yorumunuz, eleştiriniz, bilgi paylaşımınız anında cezasını bulur. Bakın bizim TÜSİAD'a bile hoşgörümüz yok, ayağınızı denk alın' mesajı da taşıyor.

5- Doğrudan yabancı sermaye çekmeye dayalı, sırf Birleşik Arap Emirlikleri'nden 40 milyar dolar garanti diye yola çıkan Şimşek programı, "sıcak para" akışı dışında bu amacına ulaşamadı. Artık bu kaynaktan umudumuzu kestik, yabancı sermayeyi ürkütme endişemiz de kalmadı, artık bildiğimizi okuyacağız, deniyor da olabilir.

6- Anadolu sermayesi yüksek TL faizleri ve düşük kur seyrinden çok şikâyetçi. TÜSİAD üyeleri ise gerektiğinde TL'ye çevirdiği döviz kredileri sayesinde ucuz finansman sağlıyor. TOBB çevrelerinin bu süreçte siyasi destek sunmak karşılığı, faiz indirimlerinde hızlanma ve kur gevşetme hamlesi gündeme gelebilir.

7- TÜSİAD kayıtlı eleman çalıştıran, göreceli dahi iyi ücret veren, çevreci politikaları gözeten, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına kayıtsız kalmayan bir yapı. Bundan böyle, siyaset alanındakine karşıt daha otoriter bir emek rejimi, daha kuralsız bir sömürü mekanizması devreye girebilir.

8- Bu gözdağıyla, TMSF'nin şirketlere el koyabilme, kayyum atama yetkisi bir sopa olarak kullanılarak bir nevi çökme operasyonları boşlatılabilir, bazı grupların gücünü azaltıcı adımlar atılabilir. Şirket birleştirme ve satın almaları hızlanabilir.

9- TÜSİAD'ın adeta "Şimşek iyi-Reis kötü" tınılı açıklamalarına duyulan rahatsızlığa karşı, ekonomide de asıl patronun kim olduğu dosta düşmana göstermiş oldu. Görevde kalsa dahi artık daha silik, karizması çizilmiş bir Şimşek figürüyle yola devam edilecek.

10- Trump’la birlikte kendisini elitlere, yerleşik düzene karşı mağdur gibi sunan, daha agresif, kural tanımaz, sermayeler arası çelişkileri de tanzim etmeye eğilimli bir lider tipi ortaya çıktı. Bu küresel ortam Erdoğan'ın tarzına da cuk oturuyor. Böyle susturmaya, sindirmeye yönelik operasyonları meşrulaştırdığı bir zemin sağlıyor.