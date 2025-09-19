10 yılda 245 öğrenciye burs

EGET Vakfı, 10’uncu kuruluş yıl dönümünde bugüne kadar 245 üniversite öğrencisine burs sağladığını, geliştirdiği dijital sistemle şeffaf ve tarafsız değerlendirme süreci yürüttüğünü açıkladı. Vakıf, ayrıca ekolojik tarım, sosyal girişim projeleri ve uluslararası işbirlikleriyle de faaliyetlerini sürdürüyor.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman, “Amacımız, maddi zorluk yaşayan öğrencilere destek vermekle birlikte toplumun kültürel ve bilimsel gelişimine de katkıda bulunmak. Bununla birlikte ekoturizm, gıda güvenliği, sağlıklı yaşlanma gibi alanlarda da çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Uzman, öğrencilerin burs aldıktan sonra gönüllü çalışmaları ve mezuniyet sonrası ödemelerle sisteme dâhil olduklarını, bu sayede aidiyet duygusu ve bursların sürdürülebilirliğinin sağlandığını belirtti.

Uzman, EGET’in sosyal girişim modeliyle çalıştığını, ilk iktisadi adımı Armutçuk Organik Tarım İşletmesi ile attıklarını söyledi. 22 bin metrekare alanda Türkiye’nin en geniş özel trüf plantasyonunu kurduklarını, lavanta dikimiyle bölgedeki ilk lavanta tarlasını oluşturduklarını aktaran Özlem Uzman, “Vakıf öğrenciler, ekolojik dengeye katkılar, organik tarımdaki öncü uygulamalar, gerontoloji projeleri ve sağlıklı yaşam turizmi alanlarındaki çalışmalarıyla örnek olmaya devam edecek” dedi.