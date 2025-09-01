12 Dev Adam EuroBasket’e fırtına gibi başladı: Şampiyonluk mümkün

Ulusal Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’e fırtına gibi bir başlangıç yaptı. A Grubu’nda Letonya, Çekya ve Portekiz’i mağlup ederek 3’te 3 yapan kırmızı-beyazlılar, üç maçta da rakiplerine büyük üstünlük kurmayı başardı. Son olarak Portekiz’i 41 sayı farkla (95-54) mağlup eden 12 Dev Adam hem hücumda hem de savunmada resital izletmeye devam ediyor. Turnuvanın şu ana kadar en formda takımlarından biri olarak gözüken kırmızı-beyazlılar, rakiplerini ortalama 68 sayıda tuttu. Hücumda da vanaları açan Devler, 93 sayı ortalamasıyla en iyi hücum eden takımlardan biri. Özellikle dış atışlarda iyi bir form grafiği yakalayan Türkiye şu ana kadar %47.7’yle üç sayı isabeti buldu.

Kırmızı-beyazlılar maç başına 21 asist üreterek top paylaşımını da iyi yaptı. Çekya karşısında kazanılan 45 ribaund ise boyalı alandaki üstünlüğün kanıtı oldu.

RAKİPLERE GÖZDAĞI

Türkiye’nin ortaya koyduğu oyun yalnızca skor tabelasında değil, psikolojik üstünlük açısından da rakiplerine gözdağı niteliğinde. Hücumda ritim bulan, savunmada yardımlaşmayı üst düzeyde gerçekleştiren 12 Dev Adam, şu ana kadar turnuvanın en dengeli takımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Avrupa basınında yer alan yorumlarda Türkiye’nin “madalya için en ciddi adaylardan biri” olduğu vurgulanıyor. Bu form grafiği devam ettiği takdirde final hatta şampiyonluk hayal değil.

Ulusal takımın bu çıkışı, uzun süredir özlenen basketbolda başarı iştahını yeniden kabartmış durumda. Daha önce turnuvaların kritik anlarında yaşanan konsantrasyon kayıplarının aksine bu kez 40 dakikaya yayılan ciddiyet göze çarpıyor. Oyuncuların bireysel performansları kadar takım kimyasının oturmuş olması, Türkiye’yi farklı kılan en önemli etkenlerden biri. Kısacası, 12 Dev Adam yalnızca kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda güven veriyor. Eğer bu ivme korunur ve mental direnç son ana kadar sürdürülebilirse, EuroBasket 2025’te madalya hedefi artık bir hayal değil, ulaşılabilir bir gerçek olarak karşımızda duruyor.

∗∗∗

ATAMAN’IN TRT’YE TEPKİSİ

Portekiz’le önceki gün oynanan ve maç sonu Başantrenör Ergin Ataman’ın açıklamaları çok konuşuldu. Yayıncı kuruluş TRT’ye tepki gösteren Ataman şu ifadeleri kullanmıştı:

“Herhalde maçın rahat geçeceğini sizler de hissettiniz ki bizi TRT Spor’dan TRT Yıldız’a attınız. Bu takım finale doğru gidiyor. Umarım TRT Spor’dan ayrılmayıp TRT1’e doğru gideriz. Türk Basketbol Milli Takımı, bu ülkenin en önemli takımlarından bir tanesi. En önemli yıldızları burada oynuyor, teşekkürler.”